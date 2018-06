Plädoyers für Pluralismus beim interreligiösen Fastenbrechen

Bischofskonferenz-Generalsekretär Schipka: "Eine plurale Gesellschaft wäre arm, wenn religiöse Zeichen nicht mehr öffentlich sichtbar werden könnten"

Wien – Beim interreligiösen Iftar-Essen, dem Fastenbrechen der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGiÖ), in Wien haben die Teilnehmer ein Bekenntnis zur pluralen Gesellschaft abgeben. "Eine plurale Gesellschaft wäre arm, wenn religiöse Zeichen nicht mehr öffentlich sichtbar werden könnten", sagte der Generalsekretär der Österreichischen Bischofskonferenz, Peter Schipka, laut "Kathpress" am Donnerstag.

Das gelte für Gebetshäuser ebenso wie für Kleidung oder religiöse Symbole in öffentlichen Räumen, sagte Schipka bei der Feierlichkeit, die bereits am Mittwochabend stattgefunden hatte. Auch Menschen, die fasteten, könnten ein Zeichen für andere sein, so der Generalsekretär. Fastende würden zeigen, dass es mehr gebe als den kurzfristigen Genuss.

IGGiÖ-Präsident Ibrahim Olgun unterstrich, dass sich die Muslime in Wien wohlfühlen. Es gebe große Freiheit und keine Bekleidungsvorschriften, sagte er. Er hoffe, dass auch in Zukunft "alle an einem Strang ziehen und alle – ob Christen, Muslime und Juden – in Toleranz leben".

Neben dem evangelisch-lutherischen Bischof Michael Bünker nahmen auch Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) dem Fastenbrechen bei. Für ihn gelte, dass jeder Angriff auf ein Mitglied einer Religionsgemeinschaft "ein Angriff auf alle Gemeinschaften ist", sagte der Stadtchef laut "Kathpress". (APA, 1.6.2018)