Life Ball 2018: Sperren, Stars und "Sound of Music"

Zum 25. Mal geht am Samstag der Life Ball in Wien über die Bühne. Erwartet werden Stars im Kampf gegen HIV/Aids, aber auch großflächige Ringsperren

Wien – Noch werden die letzten Gestänge zusammengeschraubt und Holzkonstruktionen fertiggestellt. Am Samstag, dem 2. Juni, wird am Wiener Rathausplatz wieder der Life Ball gefeiert. Zum 25. Mal geht das Charity-Event im Kampf gegen HIV/Aids heuer mit einer Hommage an "Sound of Music" über die Bühne. Bereits angekündigt haben sich Oscar-Preisträger Adrien Brody, Model Paris Jackson sowie TV-Persönlichkeit Caitlyn Jenner. Bereits am Donnerstag kam Charlize Theron nach Wien, um in Schönbrunn einen Preis für ihr Hilfsprojekt entgegen zu nehmen.

Eröffnung mit Trapp-Hochzeit

Bei der Eröffnung steht am Samstag ab etwa 21.30 Uhr die Geschichte der Familie Trapp, die in Salzburg lebte, jedoch im zweiten Weltkrieg vor den Nazis in die USA flüchtete, im Mittelpunkt. Conchita Wurst als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp werden am Höhepunkt der Show wie in der filmischen Vorlage heiraten. Das Rathaus wird dafür in eine riesige Kathedrale verwandelt. "Es wird der legendärste Life Ball ever", versprach Conchita. Dem Anlass entsprechend präsentieren dann 25 Modehäuser von Jean Paul Gaultier über Alberta Ferretti, Missoni, Roberto Cavalli bis hin zu Vivienne Westwood bei der Modeschau ihre Kreationen fürs Heiraten.



Die Kulisse am Rathausplatz bilden Salzburger Wiesen und Berge mit Edelweiß, eine riesige Kuckucksuhr sowie Trachtenpärchen inmitten von Schmetterlingen und Hirschen findet man ebenfalls vor dem Rathaus. Bereits zum zweiten Mal zeichnete Bühnenbildnerin Amra Bergman für die Kulisse des Aids-Charity-Events verantwortlich. "Es war wirklich eine große Herausforderung", sagte Bergmann. "Man muss sehr vorsichtig und sehr sorgsam umgehen mit dem Thema", beschrieb sie die Bedrohung durch die Nationalsozialisten und die Flucht der Familie Trapp.

Style Bible und Dresscode

"Gäste mit fantasievollen Outfits und extravaganten Stylings tragen zum stimmungsvollen Ganzen bei und sind somit in der Life Ball-Nacht unentbehrlich", heißt es auf der Seite des Life Balls: "Einfallsreichtum, Fantasie und Lust am Styling sind die Voraussetzungen, um am Life Ball mit einem reduzierten Style Ticket zu glänzen." Die günstigeren Style Tickets (90 Euro) sind deshalb den kreativsten Life Ball-Gästen vorbehalten. Inspirationen für das Styling liefert die alljährliche Style Bible.

Gäste mit regulären Tickets (180 Euro) können wahlweise "klassisch elegant" oder im kreativen Styling zum Motto teilnehmen. Zaungäste müssen keinem bestimmten Dresscode folgen. Jedoch kontrolliert die "Style Police" wie jedes Jahr die Looks. Mit Jeans und Turnschuhen kann einem schon mal der Eintritt verweigert werden.

Sicherheitskontrollen und Ringsperren

Bereits um 16 Uhr öffnet am Rathausplatz die Gastronomie. Auch beim diesjährigen Life Ball wird es für alle Gäste Sicherheitskontrollen geben. Nach der Kontrolle der Tickets bekommen Gäste des Balls ihre Zutrittsbänder und durchlaufen einen Securitycheck. Mitgebrachte Getränkeflaschen, oder Gegenstände, die andere Ballbesucher gefährden könnten sind am Gelände nicht erlaubt.

Von zirka 16 Uhr bis in die frühen Morgenstunden die Ringstraße abschnittsweise zwischen Schottentor und Schwarzenbergplatz gesperrt sein. Zusätzlich ist laut ÖAMTC rund um Rathaus, Burgtheater und Parlament ab 18 Uhr mit Sperren zu rechnen. Eine Ausweichmöglichkeit besteht über die Zweierlinie. Der ÖAMTC rät Autofahrern, am Samstagabend diesen Bereich mit dem Auto zu meiden und großräumig auszuweichen. Staus werden nicht ausbleiben. Auch die Straßenbahnlinien 1, 2, 71 und D werden ab etwa 16 Uhr kurz geführt bzw. umgeleitet.

Life+ und Next Generation

Am Vorabend des Festes werden bereits zum siebenten Mal Stars aus der Kulturszene im Wiener Burgtheater beim "Life+ Celebration Concert" auftreten. Mit dabei sind heuer etwa der Tenor Jonas Kaufmann und der Bass Rene Pape. Im Mittelpunkt des Abends wird das Thema "Heimat" stehen.

Am Sonntag steht zum zweiten Mal die Jugend im Zentrum: Jugendliche ab 16. Jahren können sich beim "Life Ball Next Generation" im bunten Rahmen im Rathaus über das Thema Aids/HIV informieren. Höhepunkt ist ein Auftritt von "Die Lochis". (APA, red, 31.52018)