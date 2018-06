Puppen statt Schauspieler: Verschwindet das klassische Theater?

Ich will hier keine Extremposition einnehmen. Das ist gegen das Lustprinzip am Theater, also gegen die Lust am Ausprobieren und Scheiternkönnen. Es soll kein Theater ausgeschlossen bleiben. Aber eine Tendenz, dass Schauspieler am Theater weniger wichtig geworden sind, die beobachte ich schon. Der Mensch auf der Bühne verschwindet wohl im selben Maß, wie er in der echten Welt verschwindet. Diese Entwicklung ist für mich aber nicht bedrohlich. Hingegen ist die Notwendigkeit einer Gegenwelt auf der Bühne, die sich nicht als Handlangerin der Wirklichkeit begreift, eine, für die man heute einstehen muss.

Der Fokus auf die Regie nimmt für mich durchaus ein verwunderliches Ausmaß an. Wie oft lese ich in Kritiken, dass der Regisseur mit dem Schauspieler sehr genau gearbeitet hätte. Ich als Schauspieler weiß aber, dass der Regisseur in den sechs Wochen alles getan hat, nur nicht das. Diese Verkennung bringt den Schauspieler tatsächlich zum Verschwinden. Sie ist auch schmerzhaft. Das Primat des Regisseurs ist Fakt, das Sinnliche am Theater wird verdrängt.

Stars sind teuer und haben Macht

Ich unterrichte auch am Reinhardt-Seminar, und bei einem Treffen der Schauspielschulleitungen wurde die Meinung verbreitet, dass die Ausbildung zum Identifikationsschauspieler hin, also zu einem, der seine Rolle studiert und mit seiner Persönlichkeit anreichert, nicht mehr gefragt ist. Ausgebildet werden sollen Performer. Das ist auch ein Indiz dafür, dass man keine großen Persönlichkeiten mehr möchte. Stars ziehen zwar Publikum an, aber sie sind teuer, kompliziert, und sie haben Macht. Das will man nicht. Doch das Theater wird von Schauspielern getragen. Die Dimension liegt auf der Hand, wenn ich sechzig Mal In der Löwengrube spiele.

Menschen sind ein Unsicherheitsfaktor, das ist das Herz eines lebendigen Theaterabends. Die erwartete Perfektion ist ja langweilig. Das Momenthafte am Theater gelingt nur mit fehlerhaften Individuen. Die Regie ist hingegen heute oft an "holzschnittartigen" Interpretationen interessiert. Das höre ich bei jedem zweiten Konzeptgespräch. Dahinter steckt wohl der Gedanke, den Menschen als allgemeingültig und weniger spezifisch festzulegen. Damit unterschätzt man aber das Publikum; dieses kann sehr wohl ins Allgemeingültige hinüberdenken.

Begonnen hat die Abwertung damit, dass man auf Spielplänen nur mehr das Leading Team namentlich nennt und in Programmheften die Schauspieler nur mehr als Wust von Namen aufgelistet werden.

Da hätte Oskar Werner nicht mitgemacht. Ihn wollte ein Regisseur einmal in der Aussprache korrigieren. Werner antworte: "Junger Mann, die Leute kommen wegen meiner falschen Betonungen ins Theater, nicht wegen ihrer richtigen." (Florian Teichtmeister, 1.6.2018)