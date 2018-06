Was die EU-Maut mit Deutschland zu tun hat

Bickl wies darauf hin, dass einige Länder gegen die Eurovignette stimmen könnten, weil sie Investitionskosten in Milliardenhöhe fürchten, die für die Einführung eines neuen europaweiten Mautsystems erforderlich wären. "Das können sich viele Staaten nicht leisten", so Bickl. Eine finanzielle Unterstützung von EU-Seite sei "theoretisch möglich", jedoch unwahrscheinlich.

Dass Österreich gegen die deutsche Pkw-Maut vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) klagt, scheint Ferber beinahe zu begrüßen. "Die Klage von Österreich wird eine Rechtsklarheit schaffen, die alle bestehenden und zukünftigen Mautsysteme in Europa betreffen wird. Der EuGH wird in seinem Urteil gewisse Kriterien definieren, unter deren Einhaltung ein Mautsystem dann zulässig sein wird. Ich gehe davon aus, dass die Klage wie ein Boomerang auf Österreich zurücktreffen wird, da die Österreicher mit Sicherheit auch diverse Kriterien selber nicht erfüllen", meint Ferber.

Dass die sogenannte "Eurovignette" – ein europaweit vereinheitlichtes kilometerabhängiges Pkw-Mautsystem – nun die erste EU-Hürde passiert hat, hat Pendler und Vielfahrer in ganz Österreich in einen Schockzustand versetzt. Man werde eine Abschaffung der heimischen Vignette keinesfalls hinnehmen, tönte es groß aus diversen Richtungen. Der ÖAMTC rief erneut dazu auf, die EU im Zweifel mit Klagen einzudecken.

Zahlen pro Kilometer: Ein Überblick

Kilometerabhängige Pkw-Mauten sind nichts Neues: In insgesamt neun EU-Staaten – Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Polen, Portugal und Spanien – zahlen Fahrer für jeden Kilometer. Beim Road-Pricing geht es um verschiedene Dinge: um eine fairere Finanzierung der europäischen Infrastruktur, um die Vereinheitlichung verschiedener Maut- und Vignettensysteme in der EU und um den Umweltschutz. Die Gegner eines einheitlichen Mautsystems in Europa glauben, dass eine Eurovignette in jedem Fall Autofahren teuer machen wird. EU-Staaten sollen bei einer Einführung der Euro-Maut jedoch wohl selbst festlegen können, wie hoch die Straßennutzungsgebühren im eigenen Land ausfallen sollen. Die Vignette, wie es sie in Österreich gibt, benachteiligt jene Autofahrer, die wenig auf Autobahnen und Schnellstraßen fahren, und bevorzugt Vielfahrer.