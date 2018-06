Sommersonnenwende am 21. Juni

Der längste Tag des Jahres dauert 16 Stunden und 5 Minuten

Der Juni bringt die längste Dauer der Lichten Tage. Sie steigt vom 1. mit 15 Stunden 49 Minuten bis zur Sommersonnenwende am 21. um 12 Uhr 07 Mitteleuropäische Sommerzeit mit 16 Stunden 5 Minuten: Sommeranfang. Dann tritt die Sonne in ihre längste und höchste Tagesbahn des Jahres und erreicht, gesehen von der umlaufenden Erde, den Anfang des Tierkreiszeichens Krebs.



Danach verkürzen sich die Tagesbahnen bis Monatsende auf 16 Stunden 2 Minuten. Im Freiluftplanetarium Sterngarten Georgenberg zieht zur Sommersonnenwende mittags die helle Mitte des Lochscheibenschattens über die letzte Querspange am Nordweg mit der Aufschrift "JUN 21" und dem Krebssymbol.



Ab Sonnenuntergang endet die Bürgerliche Dämmerung nach 40 Minuten; dann erscheinen die ersten Sterne. Die Nautische Dämmerung endet am 1. nach 1 Stunde 35 Minuten und am 30. nach 1 Stunde 38 Minuten. Dann ist fast volle Nacht eingetreten.



Der Mond erscheint am 1. vor Mitternacht schon deutlich unrund nahe Saturn und durchläuft am 2. die Erdferne im Schützen. Am 3. steht er bei Mars und erreicht am 6. das Letzte Viertel im Wassermann. Die zarte Altlichtsichel zeigt sich am 12. tief in der Morgendämmerung im Ostnordosten und am 13. haben wir Neumond. Der Mond erscheint am 15. als feine Neulichtsichel tief in der Abenddämmerung in Erdnähe in den Zwillingen im Westnordwesten. Das Erste Viertel in der Jungfrau fällt auf den 20. und nahe Jupiter finden wir den Mond am 23. Vollmond gibt es am 28. im Schützen, wieder bei Saturn. In Erdferne steht er auch nochmals, aber diesmal im Steinbock.



Planeten



Merkur kann am 25. bis 28. tief in der Abenddämmerung in Zwillingen und Krebs gefunden werden. Venus zieht niedrig im Westnordwesten von den Zwillingen und durch den Krebs bis in der Löwen. Mars im Steinbock finden wir um 3 Uhr niedrig im Südsüdosten bis in den Süden im Steinbock. Jupiter strahlt am Abend hoch zwischen Südsüdosten und Süden und später im Südsüdwesten aus der Waage. Saturn finden wir um Mitternacht niedrig nahe Südosten und später höher zwischen Südsüdosten und Süden im Schützen.

Sternbilder: Die Karte gilt für 6. 23 Uhr 53 und 30. 22 Uhr 19. Sie ist soo halten, dass die betrachtete Gegend unten liegt



Veranstaltungshinweise



Mo.,4.Juni, 18 Uhr: Planetarium Wien 2, (Ausweichlokal Bezirksmuseum Hietzing, 13, Am Platz 2).

Sa.,16. Juni, 19 Uhr: Faszination Astro-Mineralogie (MSc.St.Wallner).

Beobachtungsabend, Mi. 20. Juni,21 Uhr 30: Friedhof, Parkplatz Tullnerbach. Anmeldung bis 18. Juni unter gottfried.gerstbach@gmail.com.

Sterngarten Georgenberg bei der Wotrubakirche (Wien 23): Sa., 23. Juni, 12 Uhr 30: Zum Sommeranfang. Tag-/Jahreszeiten an der Tierkreisscheibe (Mag.F.Vrabec

Näheres (01) 889 35 41, oder www.astronomisches-buero-wien.or.at

(Hermann Mucke, 3.6.2018)