Österreichs U21 verlor ersten Tschechien-Test 0:3

Zwei Schützenauer-Patzer führten zu zwei Toren

Zell am See – Eine umgebaute österreichische Fußball-U21-Auswahl hat das erste von zwei Testspielen gegen Tschechien verloren. Am Donnerstag musste sich die Truppe von Werner Gregoritsch in Zell am See nach einer durchwachsenen Vorstellung mit 0:3 (0:1) geschlagen geben. Am Sonntag (17.30 Uhr) folgt in Kuchl die Revanche.

Nach einem schnellen Gegentor in der 5. Minute lief Österreich fast die gesamte Spielzeit einem Rückstand hinterher. Gut ein halbes Dutzend gute Chancen auf den Ausgleich waren da, wurden von Patrick Schmidt, Marko Kvasina, Anthony Schmid oder Dominik Prokop aber allesamt vergeben – nicht zuletzt der starken Reflexe von Tschechien-Goalie Jan Stejskal wegen.

Neu

Gregoritsch hatte freilich an zahlreichen Positionen umgestellt, sieben Kicker aus dem ursprünglichen Kader hatten abgesagt. So gaben mehrere Spieler ihr U21-Debüt. Einer davon war Goalie Tobias Schützenauer, der in der Hälfte für Johannes Kreidl kam. Der Sturm-Graz-Akteur verursachte mit einem Fehler den Freistoß aus Kurzdistanz, der zum 0:2 führte (53.) und verdribbelte sich in der Nachspielzeit im eigenen Strafraum mit fataler Folge (94.).

Das Testdoppel in Salzburg ist für Gregoritsch vor allem im Hinblick auf die EM-Qualifikation wichtig, die im Herbst fortgesetzt wird.(APA, 31.5.2018)

Testspiel in Zell am See:

Österreich – Tschechien 0:3 (0:1). Tore: Pulkrab (5.), Helesic (53.), Kuchta (94.)

Aufstellung Österreich: Kreidl (46. Schützenauer) – Thurnwald (71. Schmid), Baumgartner, Ljubicic, Friedl (91. Gluhakovic) – Tekir, Vorsager (46. Grbic), Haas (46. Krainz) – Prokop (71. Maranda), Schmidt (46. Kvasina), Horvath (84. Ertlthaler)