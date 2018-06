TV- und Radiotipps für Freitag, 1. Juni

"Henry & June", abgebrühte Tee-Geschäfte und eine Blonde mit entblößten Brüsten – plus Radiotipps

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Ein Frühstück rund um die Welt Europa, Ghana, Äthiopien, Brasilien – Vanessa Böttcher war an diesen Lebensmittelproduktionsorten und berichtet, welche Auswirkungen unser globalisierter Konsum hat.

Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Faire Arbeit, gerechter Lohn – Wie der Job uns glücklich machen kann Viele Arbeitnehmer sind mit ihrer Arbeit unzufrieden, haben innerlich gekündigt und machen Dienst nach Vorschrift. Das muss nicht sein, wie ein Berliner Start-up zeigt: Motivierte Mitarbeiter und faire Löhne sind möglich. Bis 20.15, Arte

21.00 MAGAZIN

Makro: Abgebrüht – Das bittere Geschäft mit dem Tee Die Deutschen entdecken die feine Teekultur. Für erstklassige Blätter zahlen sie hohe Preise. Tee von Spitzenqualität kostet zwischen 200 bis 600 Euro pro Kilo. Die Teearbeiter in Assam und Darjeeling profitieren davon nicht, hier herrschen Armut und hohe Arbeitslosigkeit. Bis 21.30, 3sat

22.25 EROTIK

Henry & June (USA 1990, Philip Kaufman) Paris im Jahr 1931: Die junge Schriftstellerin Anaïs Nin lernt ihr literarisches Vorbild Henry Miller und dessen Ehefrau June kennen und wird sowohl seine als auch Junes Geliebte. Der Film basiert auf Anaïs Nins Tagebuchaufzeichnungen Henry, June und ich. Bis 00.35, 3sat

artcity21 - movies trailers

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: König Artus – Geheimnisse einer Legende Unzählige Mythen ranken sich um den legendären Herrscher. Aber gab es ihn wirklich? Ist die Geschichte frei erfunden, oder beruht sie auf Tatsachen? John Geraint begibt sich auf eine Spurensuche und versucht, die Wahrheit hinter der Sage zu ergründen. Bis 23.15, ORF 2

23.25 MAGAZIN

Tracks Themen: 1) Plastik erobert wieder den Laufsteg. 2) Billie Eilish und die Plastikwelt des Pop. 3) Das Hamburger Trio Plastiq. 4) Plastic-Trash-Art: Bordalo II macht Street-Art. 5) Wie die Surfszene in Down Under die Strände wieder plastikfrei bekommt. 6) Wie reagieren Künstler und Aktivisten auf den Gebrauch der plastischen Chirurgie? Bis 00.20, Arte

00.35 GAUNEREIEN

Die Blonde mit den entblößten Brüsten (La blonde aux seins nus, F 2009, Manuel Pradal) Die zwei Pariser Brüder Julien und Louis Rivera (Steve Le Roi, Nicolas Duvauchelle) wollen ein berühmtes Manet-Gemälde stehlen. Museumsangestellte Rosalie (Vahina Giocante) kommt ihnen dabei in die Quere. Sie wittert die große Chance, ihrem gutbürgerlichen Leben zu entfliehen, und macht mit den Brüdern gemeinsame Sache. Doch die können nie sicher sein, ob Rosalie nicht auch sie hereinlegt. Charmant. Bis 2.15, 3sat

(Astrid Ebenführer, 1.6.2018)