Führendes Start-up für Künstliche Intelligenz mit frischem Geld

Innerhalb von zwei Monaten insgesamt 620 Millionen Dollar eingesammelt

Sensetime aus China hat seine Stellung als wertvollstes Start-up für Künstliche Intelligenz ausgebaut. In der zweiten Finanzierungsrunde innerhalb von zwei Monaten seien insgesamt 620 Mio. Dollar (533 Mio. Euro) eingesammelt worden, teilte das in Hongkong und Peking ansässige Unternehmen am Donnerstag mit. Das Geld werde in die Forschung und Entwicklung gesteckt.

4,5 Milliarden Dollar Bewertung

Dabei wird die Firma nun mit mehr als 4,5 Mrd. Dollar bewertet. Beteiligt an Sensetime sind unter anderem der US-Chiphersteller Qualcomm, der Amazon-Konkurrent Alibaba sowie die Finanzinvestoren Fidelity International und Silver Lake. Firmenchef und -Gründer Tang Xiaoou hat bereits angekündigt, auch einen Börsengang im Visier zu haben.

Bis 2025 Weltmarktführer

Die Volksrepublik hat sich das Ziel gesetzt, bis 2025 zum Weltmarktführer im Bereich Künstliche Intelligenz aufzusteigen. Sensetime schreibt seit vergangenem Jahr schwarze Zahlen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Gesichtserkennung und liefert Software, die es beispielsweise chinesischen Behörden ermöglicht, Verdächtige auf Flughäfen oder Festivals zu identifizieren und zu verfolgen. (APA, 31.05.2018)