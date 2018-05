Roboterwagen-Firma von GM erhält Milliarden aus Japan

Investitionsfonds des Technologiekonzerns Softbank will insgesamt 2,25 Mrd. Dollar lockermachen

Der US-Autoriese General Motors bekommt für seine Roboterwagen-Tochter Cruise eine Milliarden-Investition aus Japan. Der "Vision"-Investitionsfonds des Technologiekonzerns Softbank will insgesamt 2,25 Mrd. Dollar (1,9 Mrd. Euro) lockermachen, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Cruise will bereits im kommenden Jahr sein erstes kommerzielles Robotertaxi-Angebot starten.

Rund 100 Milliarden Dollar

Softbank sammelte insgesamt rund 100 Mrd. Dollar für seinen ersten "Vision"-Fonds ein. Fahrdienste sind bereits ein Schwerpunkt mit Beteiligungen an Uber und dessen Wettbewerbern wie Ola in Indien.

In San Francisco unterwegs

In Cruise sollen zunächst 900 Mio. Dollar eingebracht werden. Wenn die Roboterwagen-Technologie der Firma marktreif ist, sollen weitere 1,35 Mrd. Dollar folgen. Der Mutterkonzern GM will ebenfalls 1,1 Mrd. Dollar in Cruise stecken. GM hatte das Start-up Cruise vor rund zwei Jahren übernommen und dort seine Roboterwagen-Entwicklung konzentriert. Die Wagen sind auf Testfahrten vor allem in San Francisco unterwegs. (APA, 31.05.2018)