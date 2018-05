Souverän: Thiem meistert auch Tsitsipas

Der Österreicher steht bei den French Open in der dritten Runde, dort trifft er auf den Italienier Matteo Berrettini. Gegen den aufstrebenden Griechen trat er am Donnerstag hochkonzentriert auf

Paris – Die Vorarbeit war bereits am Mittwoch geleistet. Kurz vor Sonnenuntergang hatte Dominic Thiem in der zweiten Runde der French Open in Paris den dritten Satz gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen. Am Donnerstagnachmittag vollendete der Österreicher sein Werk und entschied das Match mit 6:2, 2:6, 6:4, 6:4 für sich.

Souverän mit dem Aufschlag

Im vierten Satz war Thiem stets Herr der Lage. Zwar keppelte der Vorjahres-Halbfinalist das ein oder andere Mal vor sich hin, mit dem Aufschlag überließ er dem 19-jährigen Griechen – nach Denis Shapovalov der zweitjüngste Spieler in den Top 100 der ATP-Weltrangliste – aber nur einen einzigen (!) Punkt.

So reichte ein Break beim Stand von 2:2 um den letztendlich hochverdienten Sieg nach 2:40 Stunden mit dem zweiten Matchball zu fixieren. Der Nummer sieben der Setzliste gelang somit die Revanche für die zuletzt erlittene Niederlage in Barcelona. Im Head-2-Head steht es nach der vierten Begegnung in dieser Saison 3:1 für den Lichtenwörther.

Zäher Gegner

Tsitsipas mag diesmal geschlagen sein, zweifellos wird man den Shootingstar in den nächsten Jahren aber häufiger zu sehen bekommen. Auf dem übervollen Court 18 der Anlage von Roland Garros erwies sich der Teenager vor allem in den Sätzen zwei und drei als der erwartet zähe Gegner.

Thiem wiederum hatte im zweiten Satz ernsthafte Probleme seinen ersten Aufschlag ins Feld zu bringen. Eine Quote von 23 Prozent spricht Bände, Tsitsipas nutzte diese kurze Schwächephase seines Kontrahenten mit drei Breaks aus.

Nächster Gegner Berrettini

In der dritten Runde trifft Thiem auf Matteo Berrettini. Der Italiener bezwang bei seinen ersten beiden Auftritten den Deutschen Oscar Otte sowie den Letten Ernests Gulbis jeweils in vier Sätzen.

Berrettini ist als Nummer 97 der Weltrangliste ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Der 22-jährige Mann aus Rom hat bisher lediglich 13 Spiele auf ATP-Ebene absolviert. Auf den deutlich zu favorisierenden Thiem trifft er zum ersten Mal. (Philip Bauer aus Paris, 31.5.2018)