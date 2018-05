Tourist erlitt in Wiener U4 Herzstillstand und wurde reanimiert

Praktikantin des Arbeiter-Samariterbundes reagierte schnell – Berufsrettung mit Einsatz von Defibrillator

Wien – Ein chinesischer Tourist hat Donnerstagfrüh in einem Zug der Wiener U4 in der Station Pilgramgasse einen Herzstillstand erlitten. Sein Glück: In dem Waggon saß eine Praktikantin des Arbeiter-Samariterbundes, und die reagierte laut Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung, sehr schnell. Sie begann mit Reanimationsmaßnahmen, bis die Berufsrettung übernahm.

Mit einem Defibrillator gelang die Wiederbelebung des 71-jährigen Mannes, der allein unterwegs war. Die U-Bahn war für eine knappe halbe Stunde nicht durchgängig unterwegs. (APA, 31.5.2018)