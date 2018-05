Achtjähriger Steirer auf Schulweg angefahren und schwer verletzt

Der Bub wurde nach dem Aussteigen aus dem Schulbus von einem Auto erfasst

Buch-St. Magdalena – Ein achtjähriger Bub ist am Mittwoch gegen 13 Uhr im steirischen Buch-St. Magdalena (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) nach dem Aussteigen aus dem Schulbus von einem 67-Jährigen mit dem Auto angefahren worden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wurde das Kind in den Straßengraben geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Es wurde per Hubschrauber in die Grazer Kinderklinik eingeliefert. (APA, 31.5.2018)