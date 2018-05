Werbenetwork TBWA gibt Wiener Agentur an Managerin Sagmeister ab

Heißt künftig We Love\TBWA und bleibt Partneragentur der TBWA-Agenturen in Wien – Sagmeister: "Erleichterung"

Wien – Das nächste internationale Werbenetwork trennt sich von seiner Wiener Agentur: TBWA aus der New Yorker Gruppe Omnicom gibt seine Anteile an der TBWA\Wien an deren Geschäftsführerin Irene Sagmeister ab. Sagmeister nennt ihre Agentur künftig We Love\TBWA, sie bleibt Partneragentur des TBWA-Networks. "Jeder, der Networks kennt, weiss, dass das eine Erleichterung bedeutet", erklärt Sagmeister zum Buyout.

TBWA liegt mit 36,7 Millionen Euro Brutto-Etatvolumen 2017 auf Platz 16 in der Rangliste der größten Werbeagenturen, erstellt von Focus für das Branchenmedium Medianet, 2016 lag die Agentur dort auf Platz 14. Die Agentur selbst verortet sich in der Aussendung zum Management Buyout unter den Top 10.

Tchibo Eduscho, Verbund, Henkel

TBWA\Wien betreut nach eigenen Angaben seit vielen Jahren Kunden wie Tchibo Eduscho und deren Marken Cafissimo und Obo, Verbund, die Arbeiterkammer sowie Henkel in Österreich und CEE, Vichy und Global 2000. Seit Anfang 2018 arbeitet sie auch für UPC Schweiz und Österreich, die Österreichische Galerie Belvedere und die Rewe Nachhaltigkeitsstiftung. "In persönlichen Gesprächen mit jedem einzelnen Kunden" habe sie "sehr viel Zuspruch erhalten".

Die lokale Eigentümerschaft "ermöglicht schnellere Entscheidungen, die Freiheit, Gewinne auszuschütten oder zu reinvestieren und erhöht die Agilität am Markt", lässt Sagmeister verlauten. TBWA habe ihr angeboten, die Agentur zu übernehmen. Sie "musste nicht lange überlegen". Sagmeister führt die Agentur seit 2013.

Den neuen Agenturnamen erklärt sie mit: "Wir machen, was wir lieben." (red, 31.5.2018)