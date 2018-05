Netflix-Update bringt neues App-Interface

Vor-, Zurückspulen und die restliche Navigation wurden vereinfacht

Netflix‘ mobile App hat ein Redesign bekommen. Das alte Interface, welches in der Vergangenhgeit oftmals als unbedacht kritisiert wurde, wurde mit einem neuen ersetzt, welches weitaus übersichtlicher erscheint. Konkret wurden die Schaltflächen zum Pausieren, Vor- und Zurückspielen überarbeitet. In der Vergangenheit war der Pause-Knopf in der linken, unteren Ecke. Es gab keinen Button zum Vorspulen und spulte man zurück, ging es 30 Sekunden nach hinten. Nun gibt es große Schaltflächen zum Pausieren, vor- oder zurückspielen – wobei es nunmehr zehn Sekunden zurück oder vorwärts geht. Das lässt sich nicht umstellen.

Navigation verbessert

Auch ist es weitaus leichter geworden, Untertitel zu aktivieren oder zu einer anderen Episode zu navigieren. Zudem werden Untertitel und Sound als solcher beschriftet – die kryptischen Symbole der vorherigen Version gehören der Vergangenheit an. Das neue Interface ähnelt jenem von Youtube. (red, 30.5.2018)