Ukraine: Russischer Journalist Babtschenko doch noch am Leben

Auftritt im Fernsehen: "Sicherheitsdienst hat mein Leben gerettet"

Kiew – Der in Kiew angeblich erschossene Journalist Arkadi Babtschenko lebt. Babtschenko wurde am Mittwoch in einer live im Fernsehen übertragenen Konferenz gesehen. Darin entschuldigte er sich für Nachrichten über seinen angeblichen Tod.

Bei dem vorgetäuschten Mord habe es sich um eine Spezialaktion des ukrainischen Geheimdienstes, um den Täter zu fangen, gehandelt.

громадське телебачення Livestream der Presskonferenz

Babtschenko dankte den Behörden dafür, sein Leben gerettet zu haben. Auch seine Frau war über die Geheimdienstaktion nicht informiert. (red, Reuters, 30.5.2018)