Experten warnen davor, Marshmallows über dem Vulkan Kilauea zu rösten

"Bitte probieren Sie es nicht!", antwortete der United States Geological Survey auf eine Frage per Twitter

Hilo – Aus der Not eine Tugend machen – nach diesem Motto hat ein Twitter-Nutzer der Us-Regierungsbehörde United States Geological Survey (USGS) die Frage gestellt, ob man über dem hawaiianischen Vulkan Kilauea Marshmallows rösten könnte. Er wolle wissen, ob der Schaumzucker giftig wären, würde man ihn über die jüngst entstandenen vulkanischen Spalten grillen. "Angenommen man hat einen Stock hat, der lang genug ist", fügte er hinzu.

Die USGS-Experten antworteten prompt: "Ähm... da müssen wir Nein sagen, das ist nicht sicher (bitte probieren Sie es nicht!)" Abgesehen von der generellen Gefahr, die vom Kilauea ausgeht, gab das Institut zu bedenken, dass die aus dem Vulkan austretenden Gase, den Geschmack der Marshmallows verderben würden. Außerdem könnte es zu chemischen Reaktionen kommen.

Der Kilauea im US-Staat Hawaii ist einer der aktivsten Vulkane der Welt und war am 3. Mai erneut ausgebrochen. Rund 2.000 Bewohner mussten seither ihre Häuser verlassen. 71 Häuser wurden durch den Vulkanausbruch zerstört. Durch die Aktivitäten des Vulkans brachen in seiner Umgebung Spalten auf, aus denen Gaswolken und Lava austreten. Am Wochenende hatte eine Aschewolke des Kilauea auch die 3.700 Kilometer entfernten Marshallinseln eingehüllt. (red, APA, 30.5.2018)