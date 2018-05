Martin Sorrell plant Comeback mit eigener Firma

Ehemaliger WPP-Chef will Investmentfirma kaufen – Kapital soll in Übernahmen im Kommunikationssektor fließen

London – Martin Sorrell, Gründer und bis April Chef der weltgrößten Werbeholding WPP, plant offenbar ein Comeback mit einer neuen Firma. Sorell soll vor der Übernahme von Derriston Capital stehen und dafür bereits die Firma S4 Capital gegründet haben. Sorrell bestätigte gegenüber der Financial Times dementsprechende Berichte von Sky News.

Nach der Übernahme soll Derriston den Namen von S4 Capital übernehmen, Martin Sorrell soll Vorstandsvorsitzender werden. S4 Capital habe 51 Millionen Pfund an Finanzmitteln aufgebracht, von denen 40 Millioen von Sorrell selbst stammten, "um Akquisitionen im Kommunikationsdienstleistungssektor zu finanzieren" sagte Derriston am Mittwoch zur FT. Laut Derriston soll es unverbindliche Zusagen in Höhe 150 Millionen Pfund von institutionellen Anlegern geben.

1985 investierte Sorrell in den kleinen Kunststoffproduzenten Wire and Plastic Products, durch zahlreiche Übernahmen wuchs das Unternehmen zu WPP, dem größten Werbekonzern der Welt. Im April verließ Sorrell WPP aufgrund "persönlichen Fehlverhaltens". (red, 30.5.2018)