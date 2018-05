Tiertransporter in Steiermark umgestürzt: Rund 30 Schweine verendet

Der Fahrer wurde ins LKH Feldbach eingeliefert, ein Veterinär musste die verletzten Tiere einschläfern. Auch in Passau ist ein Transporter umgekippt, 18 Tiere starben

Jagerberg – In der Südoststeiermark ist am Mittwoch in der Früh ein Schweinetransporter umgestürzt, dabei wurde der Fahrer (37) verletzt, laut Polizei und Feuerwehr sind rund 30 Tiere verendet. Einige der Schweine überlebten den Unfall verletzt, mussten dann aber von einem Tierarzt eingeschläfert werden. Die Unfallstelle auf der Ottersbachstraße (L203) war am Vormittag wegen der Bergungsarbeiten gesperrt.

Der 37-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark war mit dem Transporter von Jagerberg kommend in Richtung Ungerdorf gefahren. Der Lkw war mit 85 Schweinen beladen. In einer Rechtskurve kippte der Viehtransporter um und schlitterte auf den dort verlaufenden Saßbach zu. Kurz vor dem Bach kam der Lkw zum Stillstand. Der verletzte Lkw-Lenker konnte sich selbst aus der Fahrerkabine befreien. Er wurde in das LKH Feldbach gebracht. Die Ladefläche musste von den Helfern aufgeschnitten werden, um die Schweine zu bergen. Das Wrack wurde mit dem 40-Tonnen-Bergekran der Feuerwehr Feldbach wieder aufgerichtet.

Transporter in Passau umgekippt



Auch im Landkreis Passau in Deutschland ist ein Schweinetransporter umgekippt: 18 Tiere starben bei dem Unfall Nähe Bad Füssing. "16 Tiere waren sofort tot, zwei weitere wurden vom Tierarzt eingeschläfert", sagte ein Polizeisprecher.

Der Laster war in einem Kreisverkehr von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der 44 Jahre alte Fahrer überstand den Unfall unverletzt. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Die übrigen der insgesamt 89 Tiere wurden in einen anderen Transporter umgeladen und zum Schlachthof nach Vilshofen gebracht. (APA, 30.5.2018)