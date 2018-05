Apple bringt Airplay 2 – mit Stereo-Kopplung für den Homepod

Zudem wird Multiroom-Streaming für Geräte diverser Hersteller unterstützt

Apple hat iOS 11.4 veröffentlicht. Eines der größten Neuerungen ist der Start von AirPlay 2, welches Multiroom Support für Lautsprecher unterschiedlichster Marken einführt. Zudem ist es fortan möglich, zwei Homepods miteinander zu koppeln und sie so als Stereopaar zu verwenden. Somit ist Apples Angebot nun auf dem gleichen Stand wie Konkurrenten wie Google und Amazon.

Diverse Marken unterstützt

Zudem sollen Netzwerkprobleme Musik seltener abbrechen. Durch eine exaktere Synchronisierung soll es etwa möglich sein, Musik in zwei Räumen gleichzeitig zu hören oder von einem Zimmer in das andere zu wechseln, ohne, dass sie zwischendurch gestoppt wird, wie The Verge berichtet. Zu den unterstützten Geräten gehören diverse Modelle von Bang & Olufsen, Bluesound, Bose, Bowers and Wilkins, Denon, Libratone, Marantz, Marshall, Naim, Pioneer und Sonos.

Kopplung

Anders als etwa Google Cast oder Spotify Connect hat die neue Funktion aber einen Haken – es wird immer noch über das Handy gestreamt. Konkret senden genannte Dienste bloß den Befehl an die Lautsprecher, die sich dann selbst mit dem Netz verbinden und den jeweiligen Song streamen. Im Falle von AirPlay 2 besteht eine Abhängigkeit zum iPhone – geht etwa der Akku leer, stoppt das Lied auch abrupt. Das gelte aber nicht für den HomePod, der auch unabhängig streamen kann. Die Geräte können auch gekoppelt werden – dann synchronisieren sie sich miteinander und können gemeinsam als Stereo-Lautsprecher genutzt werden. (red, 30.5.2018)