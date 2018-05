Messi schoss sich mit Dreierpack gegen Haiti für WM warm

Argentinien fand bei 4:0-Sieg allerdings schwer in die Gänge – Peru 13 Spiele unbesiegt

Buenos Aires – Lionel Messi hat einmal mehr seine Klasse unter Beweis gestellt. Mit dem Primgeiger in ihren Reihen feierte die argentinische Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag in Buenos Aires einen lockeren 4:0-Testsieg gegen Haiti, Messi erzielte nicht weniger als drei Treffer. Trotz Überlegenheit und fast pausenlosen Ballbesitzes taten sich die "Gauchos" mit dem Toreschießen schwer.

Ein unbeholfenes Foul an Giovanni Lo Celso nutzte Messi in der 17. Minute per Penalty zwar zur frühen Führung, so richtig kamen die Argentinier aber erst in der zweiten Hälfte in Schwung, nachdem Trainer Jorge Sampaoli Sergio Aguero für Gonzalo Higuain eingewechselt hatte. Barcelona-Star Messi (58. und 66.) und Aguero (69.) erzielten die weiteren Tore.

Messi äußerte sich nach dem Sieg zurückhaltend. "Wir sind nicht Favoriten bei der WM, da wir eine schwierige Qualifikation hatten", sagte er nach Abpfiff. Wichtig sei, das erste WM-Spiel zu gewinnen. Argentinien tritt bei der Weltmeisterschaft am 16. Juni zuerst auf Island. Kroatien und Nigeria sind die weiteren Rivalen in der Gruppe D.

Peru, das sich als letzte Nation für die Weltmeisterschaft in Russland qualifiziert hatte, feierte in Lima einen 2:0-Erfolg gegen Schottland. Die Peruaner, die dank Toren von Carlos Cueva (37./Elfmeter) und Jefferson Farfan (47.) gewannen, sind nunmehr seit 13 Spielen ungeschlagen. Der krasse WM-Außenseiter Panama kam vor Heimpublikum nicht über ein 0:0 gegen Österreichs kommenden Nations-League-Gegner Nordirland hinaus. (APA, 30.5.2018)

Freundschaftliche Fußball-Länderspiele vom Dienstag:

Argentinien – Haiti 4:0 (1:0). Buenos Aires. Tore: Messi (17./Elfmeter, 58., 66.), Aguero (69.)

Panama – Nordirland 0:0. Panama-Stadt

Peru – Schottland 2:0 (1:0). Lima. Tore: Cueva (37.), Farfan (47.)