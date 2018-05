"Lets Go Pikachu & Evoli": Das sind die neuen "Pokémon"-Abenteuer für die Switch

Nintendo kehrt bei den Spielen zurück zum Ursprung der Serie – allerdings will man nur mehr als ein Remake bieten

Nintendo hat mit "Let's Go Pikachu" und "Let's Go Evoli" zwei "Pokémon"-Abenteuer für die Switch vorgestellt. Diese erscheinen am 16. November für die Hybrid-Konsole. Wie entwischte Informationen zuvor verrieten, kehrt man dabei zurück zum Ursprung. Die Abenteuer spielen in der Kanto-Region, in der es 151 Pokémon zu fangen gilt. Ein Remake sind die beiden Games allerdings nur zu einem gewissen Teil, tatsächlich hat sich Nintendo einige Neuerungen für die Switch-Titel überlegt.

Die neuen "Pokémon"-Abenteuer vorgestellt.

Neues Monster und eigener Controller

Wie bereits bei "Pokémon: Gelbe Edition" hat man ein Pokémon an seiner Seite. Pikachu oder Evoli sitzen ständig auf dem Kopf oder der Schulter der Spielfigur. Bei den 151 Pokémon soll auch ein komplett neues Monster und zum Teil Kreaturen aus der Alola-Region dabei sein. Für Hardcore-Fans wird es außerdem einen eigenen Controller in der Form eines Poké Balls geben, der Spielern erlauben soll, ihre Pokémon in die echte Welt mitzunehmen.

Ein komplett neues Pokémon wird es bei den beiden Neuvorstellungen auch geben.

Bei "Pokemon: Gelbe Edition" und "Go" bedient

Während einer Pressekonferenz sagte Junichi Masuda, Direktor der populären Games-Serie, dass man als Basis für "Let's Go Pikachu" und "Let's Go Evoli" "Pokémon: Gelbe Edition" verwendet hatte. Auch beim Mobile-Game "Pokémon Go" hat man sich zumindest ein bisschen bedient. Das Fangsystem soll ähnlich gehalten sein und die kleinen Monster werden auf einer Karte visualisiert. Durch Gräser herumstreunen, in der Hoffnung dieses eine gewisse Pokémon zu fangen, muss man nicht mehr.

Der neue Controller für die Nintendo Switch.

Tauschen und Co-Op-Abenteuer

Ein Tausch der gefangenen Monster ist nun auch über eine Bluetooth-Verbindung zwischen zwei Switch-Konsolen möglich. Zum ersten Mal steht bei "Pokémon" nun auch ein Co-Op-Modus zur Verfügung. In bestimmten Situationen können gemeinsam Abenteuer bestritten werden. Dafür ist nicht einmal eine zweite Konsole nötig, gemeinsam kann mittels der beiden Joy-Con-Controller gespielt werden. Von einem Online-Co-Op-Modus war nicht die Rede.

"Pokémon Quest" kann ab sofort gespielt werden.

Vereinfachte Version

Generell sollen die beiden neuvorgestellten "Pokémon"-Spiele im Vergleich zu den Vorgängern eine "deutlich zugänglichere Version" mit sich bringen, wie Masuda sagt. Gleichzeitig sollen aber auch Fans der Reihe angesprochen werden. Ein gänzlich neues "Pokémon" für die Switch ist laut Nintendo auch bereits in Arbeit. Dieses soll frühestens Ende 2019 erscheinen. Um die Wartezeit auf die neuen Titel zu verkürzen, hat Nintendo das Mini-Game "Pokémon Quest" veröffentlicht. Dieses ist kostenlos zum Download verfügbar. (dk, 30.05.2018)