Daimler kauft sich bei Uber-Konkurrent Taxify ein

Das estnische Start-up sammelte insgesamt Investitionen in Höhe von 175 Millionen Dollar ein

London/Tallinn – Das estnische Start-up Taxify nimmt mit einem Millioneninvestment den Kampf gegen Konkurrenzanbieter Uber auf. Das Unternehmen konnte Investitionen in der Höhe von 175 Millionen US-Dollar einsammeln. Zu den Hauptgeldgebern zählt der Stuttgarter Autokonzern Daimler.

Für die Daimler-Tochtergesellschaft Moovel Group ist die Investition ein wichtiger strategischer Schritt. Daimler bündelt mit dadurch seine Mobilitätsdienste, zu denen unter anderem die Carsharing-Anbieter Car2Go und Drive Now, die Anbieter Mytaxi, Chauffeur Privé, Clever Taxi und Beat sowie Parking- und Charging-Services gehören.

Taxify ist mittlerweile in 40 Städten auf vier Kontinenten tätig, Uber ist hingegen in mehr als 80 Städten unterwegs. In den vergangenen Monaten konnte das estnische Unternehmen, das im Gegensatz zu Uber nur 15 statt 25 Prozent Provision einkassiert, von der Krise seines Konkurrenten profitieren. (red, 30.5.2018)