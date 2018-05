Wieder Journalist in Mexiko getötet

Bereits der sechste Mord an einem Medienvertreter in diesem Jahr

Ciudad Victoria – In Mexiko ist erneut ein Journalist getötet worden. Die Leiche von Héctor González Antonio sei am Dienstag in Ciudad Victoria im Bundesstaat Tamaulipas im Nordosten des Landes entdeckt worden, berichtete sein Arbeitgeber, die überregionale Tageszeitung "Excélsior". Offenbar wurde der Mann erschlagen.

Es war bereits der sechste Mord an einem Medienvertreter in diesem Jahr in Mexiko. Erst in der vergangenen Woche war eine Wirtschaftsjournalistin in ihrem Haus in Monterrey umgebracht worden.

Mexiko ist eines der gefährlichsten Länder für Journalisten. Im vergangenen Jahr wurden in dem lateinamerikanischen Land nach Angaben der Internationalen Journalisten-Föderation 13 Reporter und Medienschaffende getötet – so viele wie nirgendwo sonst. Nicht immer haben die Gewalttaten direkt mit der Arbeit der Journalisten zu tun. Oft steckt hinter den Angriffen allerdings das organisierte Verbrechen. (APA, 30.5.2018)