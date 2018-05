Fivers Margareten zum dritten Mal Handball-Meister

Wiener entthronen Titelverteidiger Hard in Finalserie mit 3:1 Siegen

Wien – Der österreichische Handball-Meister der Männer heißt zum dritten Mal nach 2011 und 2016 Fivers Margareten.

Die Wiener bezwangen am Dienstag in der eigenen Halle den HC Hard mit 26:24 (13:10) und entschieden damit die "best of five"-Finalserie mit 3:1 Siegen für sich. Titelverteidiger Hard musste nach dem Heimsieg im ersten Duell drei Niederlagen hintereinander hinnehmen. (APA, 29.5. 2018)

Ergebnis – 4. Spiel der "best of five"-Serie:

Fivers WAT Margareten – Alpla Hard 26:24 (13:10)

Endstand der Serie: 3:1

Bisherige Ergebnisse:

26:30 (in Hard)

31:23 (in Wien)

30:23 (in Hard)