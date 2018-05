TSV Hartberg darf doch aufsteigen

Ständiges Neutrale Schiedsgericht gibt der Klage der Steirer gegen Nichterteilung einer Bundesliga-Lizenz statt – Bohuslav: "Farce"

Wien/Hartberg – Das Ständige Neutrale Schiedsgericht hat am Dienstagabend überraschend der Klage des TSV Hartberg auf Erteilung einer Lizenz für die Fußball-Bundesliga stattgegeben.

Damit widersprach das Schiedsgericht als dritte und letzte Instanz den abschlägigen Bescheiden der bundesligainternen Gremien. Ein Aufstieg der Steirer, die die Saison der Ersten Liga auf dem zweiten Platz abschlossen, steht somit nichts mehr im Weg. Das bisher ebenfalls in Schwebe gestandene Relegations-Duell zwischen dem SKN St. Pölten (Tabellenletzter der Bundesliga) und Wiener Neustadt, dem Dritten der ersten Liga, findet daher statt – das Hinspiel steigt bereits am 31. Mai in Wiener Neustadt (Rückspiel 3. Juni).

Bisher waren im Instanzenzug finanzielle und rechtliche Gründe für die Nichterteilung einer Lizenz angeführt worden, letztere betreffen einen Fristverzug bei der Ausgliederung des Spielbetriebs. Hartberg-Präsidentin Brigitte Annerl hatte daraufhin angekündigt, das Ständige Neutrale Schiedsgericht anzurufen.

Neubewertung

Dieses wertete unter dem Vorsitz von Univ.-Prof. Dr. Raimund Bollenberger sowie Dr. Clemens Völkl (als von der Österreichischen Fußball-Bundesliga genannter Beisitzer) und Dr. Alexander Schoeller (Beisitzer für Hartberg) nach einer mündlichen Verhandlung den Fristverzug nun – anders als der Senat 5 und das Protestkomitee – als verbesserungsfähiges Kriterium. Die rückwirkende Ausgliederung zum 15. März 2018 in eine Kapitalgesellschaft wurde als ausreichend erachtet.

Hinsichtlich der finanziellen Verweigerungsgründe kam das Schiedsgericht ebenfalls zu einer anderen Entscheidung. Insbesondere die budgetären Nachweise für geplante Infrastruktur-Maßnahmen auf Basis zusätzlicher Erklärungen durch den Verein dürften dafür den Ausschlag gegeben haben.

Bundesligavorstand Reinhard Herovits gab sich in einer Aussendung überrascht, dass entgegen der bisherigen Praxis in vergleichbaren Fällen, die erstinstanzlichen Entscheidung revidiert wurde. Man werde nach Abwarten des schriftlichen Urteils "mit den Klubs notwendige Bestimmungsänderungen evaluieren."

Niederösterreichische Sportlandesrätin: "Farce"

Kritisch äußerte sich Niederösterreichs Sportlandesrätin Petra Bohuslav. Die Entscheidung stelle den gesamten Lizenzierungsprozess infrage. "Zuerst die Bedingungen nicht erfüllen und erst nach zwei negativen Entscheidungen seinen Verpflichtungen nachkommen – damit wird die Lizenzvergabe zu einer Farce", wurde Bohuslav in einer Aussendung ihres Büros zitiert.

Leidtragende seien engagierte Funktionäre, Spieler und Fans jener Vereine, die sich an die Vorgaben der Bundesliga zeitgerecht halten und im Vorfeld hart dafür arbeiten würden, so Bohuslav. Auch der Zeitpunkt der Entscheidung sei äußerst problematisch: "Erst wenige Stunden vor den wichtigen Relegationsspielen Klarheit zu schaffen, ist bedenklich." Aus sportlicher Sicht und aus Sicht der Fans könne man nur hoffen, dass die Bundesliga und die zuständigen Gremien aus diesem Fall lernen würden.

So geht Relegation

Der Austragungsmodus der Relegation erfolgt analog zu K.O.-Duellen im Europacup. Haben beide Mannschaften nach Hin- und Rückspiel gleich viele Tore erzielt, zählen Auswärtstore doppelt. Gibt es diesbezüglich keinen Vorteil, wird eine Verlängerung von zwei Mal 15 Minuten und, sofern notwendig, auch ein Elfmeterschießen ausgetragen.

Gelbe Karten und Gelbsperren aus der Meisterschaft haben keine Bedeutung. Sperren nach Gelb/Roten und Roten Karten aus der Meisterschaft müssen in der Relegation verbüßt werden. In der Relegation verhängte Gelbe und Gelb/Rote Karten haben für die darauffolgende Meisterschaft keine Bedeutung. (red, 29.5. 2018)