TV- und Radiotipps für Donnerstag, 31. Mai

Big Little Lies, Vertigo – Aus dem Reich der Toten, Daniel Käfer – Die Villen der Frau Hürsch, Re: Kampf um eine saubere Lagune, Kein Herz für Inder

10.45 KLASSIKER

Vertigo – Aus dem Reich der Toten (USA 1958, Alfred Hitchcock) James Stewart spielt einen Polizisten mit Höhenangst, der die an Depressionen leidende Madeleine (Kim Novak) observieren soll. Er verliebt sich in sie, kann nicht verhindern, dass sie sich vom Kirchturm stürzt. Jahre später begegnet er ihrer Doppelgängerin. Sehenswerter Hitchcock-Klassiker um Phobien, verdeckte Identitäten und Mord.

Bis 12.50, ORF 2

18.45 KOMAREK-VERFILMUNGEN

Daniel Käfer – Die Villen der Frau Hürsch (Ö/D 2005, Julian Roman Pölsler) Sein Berufsleben als Chefredakteur eines Magazins ist seit kurzer Zeit Vergangenheit. Daniel Käfer (Peter Simonischek) will Abstand gewinnen und im Ausseer Land, dem Steirischen Salzkammergut, über seine Zukunft nachdenken. Dabei gerät er dem Antiquitätenhändler und Immobilienhai Eustach Schiller (Udo Samel) in die Quere. Sehenswerte Verfilmung des Romans von Alfred Komarek. Um 20.15 Uhr folgt Daniel Käfer – Die Schattenuhr. Bis 21.45, 3sat

19.40 REPORTAGE

Re: Kampf um eine saubere Lagune – Spanische Küstenbewohner gegen die Agrarindustrie Das Mar Menor in Spanien ist Europas größte Salzwasserlagune. Doch die Folgen der industriellen Landwirtschaft in der Region drohen das Naturparadies zu zerstören. Die Küstenbewohner und Fischer wollen das verhindern und kämpfen gegen die Agrarlobby. Bis 20.15, Arte

20.15 SERIENSTART

Big Little Lies Die Emmy- und Golden-Globe-prämierte Miniserie mit Reese Witherspoon, Nicole Kidman. Laura Dern und Alexander Skarsgård ist jetzt auch im ORF zu sehen. Singlemama Jane zieht mit ihrem Sohn in einen schicken Küstenort und freundet sich schnell mit anderen Müttern an. Doch nach und nach bröckelt die scheinbar heile Fassade. Jeweils donnerstags werden die sieben Episoden in Doppelfolgen ausgestrahlt, zum Finale am 13. Juni gibt es eine Triple-Folge.

foto: sky, hbo Die Mamas Laura Dern, Reese Witherspoon und Shailene Woodley haben alle ihre "Big Little Lies".

Bis 23.00, ORF 1

20.15 WESTERN

True Grit (USA 2010, Ethan und Joel Coen) Der Vater der 14-jährigen Mattie Ross (Hailee Steinfeld) wurde von Tom Cheany (Josh Brolin) kaltblütig ermordet. Sie will den flüchtigen Mörder finden und sucht dafür einen Komplizen. Den findet sie im einäugigen Marshal Rooster Cogburn (Jeff Bridges), auch Texas-Ranger LaBoeuf (Matt Damon) macht mit. Remake des John-Wayne-Klassikers Der Marshal aus dem Jahr 1969. Bis 22.25, ATV 2

20.15 TRÖDEL-SHOW

Bares für Rares Horst Lichter hilft diesmal im Hauptabend Raritätenbesitzern, ihre Habseligkeiten loszuwerden. Andy Borg will dort zum Beispiel seine 100 Jahre alte Fotokamera verkaufen. Bis 21.45, ZDF

21.05 MUSIK

Sommernachtskonzert 2018 Zu einer Sommernacht mit italienischen Klängen laden diesmal die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Valery Gergiev in den Schönbrunner Schlosspark. Zu hören sind Ausschnitte aus Werken von Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini, Francesco Cilea, PiotrI. Tschaikowsky, Ruggero Leoncavallo und Pietro Mascagni. Mit dabei ist auch Sopranistin Anna Netrebko, Barbara Rett moderiert.

Bis 22.40, ORF 2, bis 22.25, ORF 3

1.00 CULTURE-CLASH-KOMÖDIE

Kein Herz für Inder (D 2017, Viviane Andereggen) Bei Familie Neufund läuft nicht alles rund. Mama Charlotte geht fremd, Papa Erik hinterzieht Steuern, die 16-jährige Fiona gilt als verkappte Einzelgängerin. Eine Austauschschülerin, Sandy, soll mit Fiona Freundschaft schließen. Aber Sandy ist kein Mädchen, sondern ein 13-jähriger Inder. Aglaia Szyszkowitz und Martin Brambach unterhalten als überforderte und chaotische Eltern. Bis 2.30, ORF 2