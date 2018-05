30 GB, SMS und Telefonie um 6 Euro: Mobilfunker Iliad mischt italienischen Markt auf

Erste Million Kunden soll mit dem Tarif angelockt werden – auch EU-Datenroaming dabei

Der französische Telekom-Milliardär Xavier Niel will mit seinem Mobilfunkkonzern Iliad den italienischen Markt umkrempeln. Den ersten eine Million Kunden wird ein Paket für 5,99 Euro angeboten, das 30 GB Daten (LTE+) sowie unlimitierte SMS und Telefonie enthält, kündigte der italienische Iliad-Chef Benedetto Levi am Dienstag an.

Werden die 30 GB überschritten, verrechnet man 90 Cent pro 100 MB. Auch roamingtauglich ist der Tarif. Auch im EU-Ausland stehen unbegrenzt SMS und Telefonieminuten zur Verfügung. Zudem gibt es zwei GB an Datenvolumen, die nicht vom 30-GB-Gesamtkontingent abgezogen werden. Auf Einheiten umgerechnet dürfte es sich um einen der günstigsten Tarife Europas handeln.

Eine Million

Es ist das erste Mal, dass sich das Unternehmen aus dem Heimatmarkt herauswagt. Levi rechnet damit, relativ schnell die Marke von einer Million zu knacken. Es wird erwartet, dass der Markteintritt von Iliad in Italien ähnlichen Wirbel wie in Frankreich verursacht.

Bisher halten der ehemalige Staatsmonopolist Telecom Italia, Vodafone sowie Wind Tre jeweils gut ein Drittel. Iliad will bereits mit einem Marktanteil von unter zehn Prozent die Gewinnschwelle knacken. (APA, red, 29.5.2018)