Beschuss Israels aus Gazastreifen – Luftwaffe übt Vergeltung

Schwerster Angriff seit Gazakrieg 2014 – Israelische Luftwaffe: Haben als Reaktion 30 Ziele angegriffen

Gaza – Palästinensische Extremisten im Gazastreifen und die israelische Armee haben sich am Dienstag die schwersten Kämpfe seit dem Ende des Gazakriegs vor vier Jahren geliefert. Den Streitkräften zufolge wurden mehr als 25 Raketen und Werfergranaten auf israelisches Gebiet abgefeuert. Einige Geschosse seien vom Luftabwehrsystem "Iron Dome" abgefangen worden, sagte ein Sprecher. Mindestens drei Israelis seien durch Splitter verletzt worden. Als Reaktion habe die Luftwaffe mehr als 30 Ziele radikaler Gruppen angegriffen. Angaben über verletzte Palästinenser lagen zunächst nicht vor.

Im Süden Israels heulten im Laufe des Tages immer wieder die Sirenen. Ein Geschoss schlug nach Angaben des Militärs im Hof eines Kindergartens eine Stunde vor der Eröffnung ein. Im Gazastreifen stiegen am Ort der israelischen Angriffe Rauch- und Staubwolken auf. In den gedrängten Straßen brach zur Hauptverkehrszeit Panik aus. Das Bildungsministerium im Gazastreifen erklärte, eine Schule sei von Splittern getroffen worden. Ein israelischer Militärsprecher sagte, es handle sich um den größten Vergeltungsangriff der Armee seit 2014.

Zu den palästinensischen Angriffen auf Israel bekannte sich zunächst niemand. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu machte die den Gazastreifen kontrollierende Hamas und den Islamischen Dschihad verantwortlich. Ein Hamas-Sprecher nannte die Angriffe "eine natürliche Reaktion auf die Verbrechen Israels". Ein Sprecher des vom Iran unterstützten Dschihads sagte: "Das Blut unseres Volkes ist nicht billig."

Protest gegen Seeblockade

In den vergangenen Wochen hatten die Spannungen zwischen Israel und der Hamas zugenommen. Am Montag wurde ein Hamas-Kämpfer an einem Grenzposten erschossen. Zwei weitere Hamas-Mitglieder wurden bei dem Versuch gefasst, nach Israel einzudringen. In den Wochen zuvor hatte es zahlreiche Massendemonstrationen an der Grenze gegeben, bei denen die israelische Armee versuchte, Grenzdurchbrüche zu verhindern. Mindestens 116 Palästinenser wurden dabei getötet und Tausende verletzt.

Am Dienstag starteten zudem Gegner der israelischen Seeblockade des Gazastreifens mit einem Boot ins Mittelmeer. An Bord waren 15 Demonstranten. Es wurde erwartet, dass die israelische Marine das Schiff stoppen würde. Der schmale Küstenstreifen, in dem mehr als zwei Millionen Menschen leben, steht vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch. Israel hat aus Sicherheitsgründen den Land- und Seezugang beschränkt. Ähnlich verfährt auch Ägypten. (Reuters, 29.5.2018)