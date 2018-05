Sommernachtskonzert mit Netrebko: Himmel voller Arien

Anna Netrebko singt am Donnerstagabend in Schönbrunn Italienisches. Muss nur noch das Wetter passen

Wenn jemand wie die Sopranistin Anna Netrebko behauptet, "ich denke eigentlich nur, wenn ich auf der Bühne stehe. Wenn ich nicht auf der Bühne bin, denke ich nicht", ist sie als ironische Diva ganz in ihrem Element. Netrebkos Aussage trifft allerdings in gewisser Weise einen wahren Kern: Große Künstler scheinen auf der Bühne intuitiv über das Alltägliche hinauszuwachsen. Sie erfassen Operncharaktere und musikalische Strukturen intuitiv. Sie dringen so in besondere Tiefen vor. Und Denken findet eher in einem emotionalen Sinne statt.

Netrebko hat diese Fähigkeit, in Rollen und deren musikalischen Charakter intensiv einzutauchen, auch an der Wiener Staatsoper unter Beweis gestellt. Ihr nunmehriges Zusammentreffen mit den Wiener Philharmonikern ist insofern keine riskante Neuheit. Man kennt einander.

Erstmals allerdings wird Netrebko beim Sommernachtskonzert der Philharmoniker in Schönbrunn mitwirken. Die Fakten: Am Donnerstag wird eine "Italienische Nacht" bei freiem Eintritt geboten. Und Netrebko wird im Schlosspark Schönbrunn Arien aus Puccinis Tosca, Cileas Adriana Lecouvreur und Leoncavallos Pagliacci singen. Das mediterrane Programm, in dem die Philharmoniker – als Hauptakteure – auch Werke von Verdi und Mascagni geben werden, betreut der russische Dirigent Valery Gergiev, der auch Chef der Münchner Philharmoniker ist.

Üppiges Wachstum

Der philharmonische Abend unter freiem Himmel ist also prominent besetzt – und das ganz bewusst. Das winterliche Neujahrskonzert ist zwar als Marke unschlagbar. Allerdings ist das Sommernachtskonzert im Laufe der Jahre, was die Breitenwirkung anbelangt, üppig gewachsen.

Es werden an die 100.000 Besucher erwartet. Und wenngleich der philharmonische Klang durch die unverzichtbare Verstärkeranlage natürlich seinen typischen Charakter nicht wirklich entfalten kann, ist Klassik im Parkambiente – bei hoffentlich gütiger Wetterlage – reizvoll.

Wie im Vorjahr ist die Bühne heuer wieder direkt vor dem Schloss Schönbrunn positioniert. Wichtig: Die Zugangswege führen über das Hietzinger und das Meidlinger Tor. Sollte man den Weg nicht finden, ist der Erwerb der bald erscheinenden CD möglich. Netrebko ist natürlich live immer ein besonderes Erlebnis. (Ljubiša Tošić, 30.5.2018)