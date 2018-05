Täglich neues Ungemach bei der Liste Pilz

Nicht nur der Klub wirkt heillos zerstritten – auch Peter Pilz' Gegner wittern nun offenbar Gelegenheiten, dem Aufdecker eins auszuwischen

Wien – Seit gegen Peter Pilz die Ermittlungen wegen diverser Belästigungsvorwürfe eingestellt worden sind, herrscht bei seiner Liste Ausnahmezustand. Weil der Parteigründer am liebsten von jetzt auf gleich sein Mandat annehmen würde, auf das er im Herbst verzichtet hat, stolpert der achtköpfige Klub nun von einem Debakel ins nächste: Anvisierte Pressetermine wurden abgesagt, angekündigte Einigungen verschoben.

Die jüngste Schmach: Martha Bißmann, die für Pilz im Parlament nachgerückt ist, dürfte offenbar in intensive Verhandlungen mit der Liste eingetreten sein, unter welchen Voraussetzungen sie zum Mandatsverzicht für Pilz bereit wäre – klagte aber parallel dazu medienöffentlich über den Druck von innen wie außen, der auf sie ausgeübt werde.

Noch-Klubchef Peter Kolba, der zu Monatsende seine Funktion zurücklegt, leakte daraufhin via Twitter eine "Punktation", was sich Bißmann im Gegenzug alles ausverhandeln wollte. Demnach wollte Bißmann geschäftsführende Parteiobfrau werden, Listenplatz eins oder zwei bei der EU-Wahl, einen sicheren Listenplatz bei der nächsten Nationalratswahl, dazu soll sie den Abgang von Budgetsprecher Bruno Rossmann verlangt haben – worauf man sogar eingegangen sein will, ehe die Abgeordnete doch zurückzog.

Twittern statt debattieren

Im STANDARD-Gespräch wies Bißmann diese öffentlichen Vorhalte jedoch zurück: Das Papier, das Kolba vertwittert hat, stamme nicht aus ihrer Feder, versichert sie, denn: "Es ist nicht so, dass ich das alleine geschrieben hätte." Die "Punktation" sei im Teamwork entstanden, unter Beteiligung von ihr, anderen Abgeordneten, Vertrauten und Pilz selbst. Der Listengründer habe gar die Erstversion des Papiers verfasst – darin sei schon der Posten der Vize-Parteichefin enthalten gewesen. Und deshalb seien auch "unterschiedlichste Interessenlagen darin berücksichtigt im Sinne einer strukturellen Verbesserung der gesamten Liste Pilz", sagt Bißmann.

Darunter falle etwa die Forderung, in Bezug auf Rossmann – weil er derzeit als Finanzreferent sowohl im Klub als auch in der Partei ein Veto habe. Diese Konstruktion hätte "entflochten" werden sollen, so die Mandatarin. Gegenüber Kolba empfindet sie "einen Vertrauensverlust".

Kolba selbst will laut eigenen Angaben wiederum nicht an der Gestaltung der "Punktation" beteiligt gewesen sein. Bißmann habe "mit Peter Pilz ein Papier verhandelt", sagt er. Kolbas Fazit zu der Chose lautet: Er habe das Dokument veröffentlicht, "weil Frau Bißmann sich da in eine Position geworfen hat, als ob sie aus Feminismus handeln würde. Das Papier zeigt aber, dass sie aus Karrierismus gehandelt hat."

Konvolut mit alten Rechnungen

Währenddessen braut sich offenbar beim politischen Gegner neues Ungemach gegen Pilz zusammen: So wurde dem STANDARD etwa ein Konvolut an alten Auslieferungsbegehren der Justiz von Pilz noch als Mandatar zugespielt, die der Immunitätsausschuss des Parlaments einst abgeschmettert hat. Das Pikante daran: Wenn die diversen Privatkläger von damals entsprechende Anträge stellen, könnten nun auch diese Verfahren fortgeführt werden – weil Pilz derzeit über kein Mandat verfügt.

Neben den Verfahren wegen des Verdachts der "verbotenen Veröffentlichung" von Akten im Zuge der polizeilichen Ekis-Affäre und in der Causa Kampusch, finden sich da weitere Fälle wegen des Verdachts "der üblen Nachrede" – darunter eine Privatanklage aus dem Jahr 2007 der Rumpolds, einst freiheitliche EADS-Lobbyisten, oder eine aus dem Jahr 2005 von Kärntens Ex-Landeshauptmann-Vize Martin Strutz (FPÖ, dann BZÖ).

Dem Vernehmen nach ebenfalls Überlegungen in den nicht gerade wohlgesonnen Reihen: Dass man Aufdecker Pilz etwa in den Eurofighter-U-Ausschuss als Auskunftsperson laden könnte – was ihm dann wegen schiefer Optik die Mitgliedschaft in dem Untersuchungsgremium zumindest bei einzelnen Kapiteln erschweren könnte. (Sebastian Fellner, Nina Weißensteiner, 29.5.2018)