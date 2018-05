Kosovo: Telefon-Vorwahl später als geplant gültig

Ursprünglich galt 30. Juni als Stichtag – Nun soll die Vorwahl erst Ende Oktober gelten

Aus technischen Gründen wird die Telefon-Ländervorwahl für den Kosovo nicht wie ursprünglich geplant am 30. Juni, sondern erst am 31. Oktober gültig sein. Der Telekom Kosova sei es aus Finanzgründen nicht gelungen, rechtzeitig alle technischen Voraussetzungen zu schaffen, berichtete der TV-Sender "N1" am Dienstag.

383

Belgrad und Prishtina hatten sich im Dezember 2016 bei ihrem Normalisierungsdialog in Brüssel auf eine eigene Ländervorwahl – 383 – für den jüngsten Staat Europas geeinigt. Die Internationale Telekommunikationsunion (ITU) hatte daraufhin dem Kosovo die Vorwahl auf Basis eines Antrags Serbiens zugeteilt.

Die ehemalige südserbische Provinz hatte im Februar 2008 ihre Unabhängigkeit verkündet. Ihre Vorwahl blieb zunächst jene Serbiens – 381. (APA, 29.5. 2018)