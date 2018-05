"Despacito"-Hack auf Youtube: Zwei französische Teenager angeklagt

Die beiden hatten dafür gesorgt, dass das beliebteste Video auf Youtube zeitweise verschwand

Zwei 18-jährige Franzosen wurden für den "Despacito"-Hack im vergangenen Monat angeklagt. Die beiden hatten das Vorschaubild des populären Musikvideos, wie auch anderer Werke von Chris Brown, Katy Perry und Taylor Swift mit Bildern maskierter Verbrecher ersetzt. Bei einigen fügten die Hacker pro- palästinensische Nachrichten bei.

Angriff auf Vevo

Die beiden Verdächtigen wurden ursprünglich anhand ihrer Online-Namen, "Prosox" und "Kuroi’SH", identifiziert. Sie sind bei der Musikplattform Vevo eingedrungen und führten so die Änderungen herbei. Vevo ist ein von Sony, Universal und Abu Dhabi Media gemeinsam betriebenes Service, an dem auch Youtube selbst beteiligt ist. Aufgrund des Hacks entfernte das Unternehmen das Video, welches über fünf Milliarden Klicks hat, zeitweise von der Plattform. Französische Ermittler arbeiteten mit der Staatsanwaltschaft in New York, wo Vevo seinen Sitz hat, um den Fall zu lösen. (red, 29.5.2018)