Puls 4 verlegt Kerns "Sommergespräch" auf Sonntag gegen "Tatort"

75.000 verfolgten Neos-Chef Strolz im "Sommergespräch" auf Puls 4 – Kanzler Kurz sahen 162.000

Wien – Das zweite frühlingshafte "Sommergespräch" auf Puls 4 mit dem scheidenden Neos-Chef Matthias Strolz verfolgten am Montagabend im Schnitt 75.000 Menschen. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sahen am Mittwoch davor 162.000. Das kommende Sonntagsgespräch mit SPÖ-Chef Christian Kern versucht Puls 4 nun am Sonntag des verlängerten Fronleichnams-Wochenendes statt am Montag.

Die Aufzeichnung des Gesprächs mit Kern sei schon seit Beginn der Planungen am Sonntag geplant gewesen, hieß es auf STANDARD-Anfrage zum Terminwechsel bei Puls 4. Nun könnten aber alle Beteiligten schon im Hauptabend live – und man ziehe Livegespräche Voraufzeichnungen grundsätzlich vor.

Strolz' Sommergespräch bei Corinna Milborn hatte 3,8 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe der Zwölf- bis 49-jährigen. (red, 29.5.2018)