Berlins Ausländerbehörde ignorierte jahrelang Betrug

Nigerianer fälschten Dokumente und fingierten Ehen, es geht um mehr als zweihundert Fälle

Berlin – Die Berliner Ausländerbehörde hat einem Medienbericht zufolge trotz Warnungen von Mitarbeitern über Jahre hinweg Betrug beim Aufenthaltsstatus ermöglicht. In mehr als 200 Fällen sollen Nigerianer sich mit gefälschten Dokumenten und fingierten Ehen eine EU-Aufenthaltskarte besorgt haben, berichtete der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Dienstag.

Dahinter stand demnach eine sechsköpfige Bande. Dem Bericht zufolge sollen Mitarbeiter der Ausländerbehörde mehrmals ihre Vorgesetzten auf Unstimmigkeiten bei den Anträgen und der Vergabe von Aufenthaltstiteln hingewiesen haben, was aber ohne Folgen blieb. Der zuständige Berliner Innensenat habe gegenüber dem RBB erklärt, dass unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorgänge reagiert worden sei und Anträge nigerianischer Staatsbürger nun besonders intensiv geprüft würden.

Arbeitsverträge von Ex-Bordellbesitzerin

Die inzwischen vor dem Berliner Landgericht angeklagte Bande wandte demnach immer wieder denselben Trick an: Ein angeblich portugiesisch-nigerianisches Ehepaar sei in der Ausländerbehörde erschienen und habe eine Aufenthaltskarte für Familienangehörige von EU-Bürgern beantragt. Die dazu vorgelegten Unterlagen seien allesamt gefälscht gewesen.

Eheurkunden seien in den meisten Fällen zuvor in Nigeria gefälscht worden. Deutsche Arbeitsverträge und Lohnbescheinigungen der angeblichen portugiesischen Ehefrau habe eine ehemalige Bordellbesitzerin in Berlin angefertigt. Für den Termin in der Ausländerbehörde sei eine Portugiesin eingeflogen worden. Eine Frau sei offenbar siebenmal eingeflogen worden und habe jeweils unter anderem Namen erfolgreich Aufenthaltsanträge für ihre angeblichen nigerianischen Ehemänner gestellt.

Das deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) steht seit Wochen unter Beschuss, weil bekannt wurde, dass die Bamf-Außenstelle in der norddeutschen Stadt Bremen zwischen 2013 und 2016 mindestens 1.200 Menschen ohne ausreichende Grundlage Asyl gewährt haben soll. Am Dienstag sollen Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Bamf-Chefin Jutta Cordt dazu im Innenausschuss des deutschen Bundestags befragt werden. (APA, 29.5.2018)