Fragen und Antworten rund um die Fußball-WM 2018

Die größte Sportveranstaltung der Welt wird auch heuer wieder hunderte Millionen Menschen vor die Flimmerkisten, einige Millionen zum Public Viewing und mehr als zwei Millionen Fans vor Ort in die russischen Stadien locken. Nicht weniger als 64 Spiele – alle live im Ticker auf derStandard.at – werden den Fußballfans aus allen Ländern dieses Planeten kredenzt.

Um gut vorbereitet in das Turnier starten zu können, haben wir einige Fragen und Antworten zusammengestellt. Wussten Sie zum Beispiel, welche Partie die trefferreichste in der Geschichte von Weltmeisterschaften war oder wer das schnellste Tor der WM-Geschichte erzielte? Außerdem könnte man sich fragen, welche prominenten Teams an der Qualifikation für Russland scheiterten, wer die Debütanten sind, oder wer zu den Favoriten zählt?

Auch von Interesse könnte sein, wer das WM-Tor des Jahrhunderts erzielt hat, wer Rekordtorschütze ist, welches Land die meisten Platzverweise hinnehmen musste, welche Rolle Österreich in der Geschichte von Weltmeisterschaften spielte und was die wohl berühmteste Fehlentscheidung war.