Rund um den Globus 35.000 Teebeutel im Dienste der Forschung vergraben

Projekt soll klären, wie schnell Pflanzenreste zersetzt werden. Erste Zwischenbilanz: Grüntee wird schneller abgebaut als Rooibos

Zürich – Forscher haben rund um den Globus etwa 35.000 Beutel Grüntee und Rooibostee vergraben. An 570 Standorten auf sechs Kontinenten messen sie, wie schnell die abgestorbenen Pflanzenteile im Wald abgebaut werden. Das berichtet die schweizerische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL).

Die Wissenschafter wollen die Prozesse beim Streuabbau im Wald besser verstehen. Der in der Biomasse gebundene Kohlenstoff geht bei der Zersetzung im Boden zum Teil in die Atmosphäre über.

Grüntee verrottet schneller

An 336 Standorten schauten die Wissenschafter nach drei Monaten erstmals nach ihren Teebeuteln. Die erste Bilanz: Grüntee wird in dieser frühen Phase überall schneller abgebaut als Rooibostee, wie die Forscher in der Fachzeitschrift "Journal Science of the Total Environment" berichteten. Das führen sie darauf zurück, dass Grüntee mehr wasserlösliche Substanzen enthält.

Außerdem sei der Kohlenstoff in anderen chemischen Verbindungen gebunden. Das örtliche Klima habe zunächst keinen direkten Einfluss auf den Abbau gehabt, außer an extrem trockenen oder nassen Standorten. Ob das langfristig so bleibe, darüber würden die Teebeutel in einem, zwei und drei Jahren Auskunft geben, so die Forscher.

Niederländische Idee

Wie schnell Biomasse abgebaut wird, wurde an verschiedenen Standorten schon öfter gemessen. Allerdings waren die Ergebnisse immer schwer vergleichbar, weil verschiedene Pflanzenarten in unterschiedlichen Säckchen vergraben wurden. Auf die Idee mit den Teebeuteln kamen Niederländer. "Für uns ist der Teebeutel-Versuch genial, damit wir unsere Daten in einen globalen Zusammenhang stellen können", sagte Markus Didion von der WSL-Gruppe Ressourcenanalyse. An dem 2016 gestarteten Netzwerk "TeaComposition Initiative" nehmen Forscher aus aller Welt teil. (APA, 3.6.2018)