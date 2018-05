Rapper Falz sorgt mit Remake von "This Is America" für Aufsehen

Der Sohn eines Menschenrechtsaktivisten hat das aufrüttelnde Protestvideo auf seine afrikanische Heimat umgelegt

Mit "This Is America" hat der US-Musiker und Schauspieler Childish Gambino (Donald Glover) ein Musikvideo des Jahres veröffentlicht. In dem Werk, 200 Millionen Aufrufe auf Youtube, prangert er die unverändert harte Lebensrealität von Afroamerikanern an.

childishgambinovevo

Der nigerianische Rapper Falz liefert mit einem Remake des Videos nun eine auf das westafrikanische Land umgelegte Fassung. In "This Is Nigeria", das ästhetisch eng an die US-Vorlage anknüpft, kritisiert Falz die gegenwärtigen Zustände in Nigeria: Korruption, Neokolonialismus, Terror, Unterdrückung und Massenmord.

falzvevo

Falz wurde 1990 in Lagos geboren. Der Rapper, Schauspieler und TV-Moderator hat 2017 sein drittes Album "27" veröffentlicht. Er ist der Sohn des bekannten nigerianischen Menschenrechtsaktivisten Femi Falana. (Stefan Weiss, 29.5.2018)