Golden Knights gewinnen erstes NHL-Finalspiel gegen Capitals

Viele Führungswechsel und ein grenzwertiger Check zum Auftakt im Duell um den Stanley Cup

Las Vegas – Die Vegas Golden Knights haben ihren sensationellen Erfolgslauf in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL auch zum Auftakt der Finalserie gegen die Washington Capitals fortgesetzt. Das Überraschungsteam aus dem Spielerparadies feierte im ersten von maximal sieben Endspielduellen einen 6:4-Sieg. Matchwinner des NHL-Neulings nach zweimaligem Rückstand war der Tscheche Tomas Nosek mit zwei Treffern im Schlussdrittel (50. und 60./Empty Net).

Der Treffer zum 5:4.

Damit sind die Knights auf dem besten Weg, als erstes Expansionsteam in seiner ersten Saison den Stanley Cup zu gewinnen. In einer spannenden Auftaktpartie wechselte die Führung insgesamt fünfmal, mit dem besseren Ende für Las Vegas.

Owetschkins Nervosität "weg"

"Ich glaube, dass das nächste Spiel anders wird", sagte Capitals-Superstar Alexander Owetschkin bei ESPN: "Die Nervosität ist weg. Alle schlechten Dinge werden vergehen." Der russische Ausnahmekönner wurde von den Knights fast komplett aus dem Spiel genommen, er kam nur auf einen Assist. Capitals-Trainer Barry Trotz rechnet ebenfalls mit einer Reaktion seiner Mannschaft: "Ich erwarte eine Antwort, wir können mehr."

Das zweite Finale findet am Mittwoch wiederum in Las Vegas statt. Washington hat danach am Samstag zum ersten Mal Heimrecht. (sid, 29.5.2018)