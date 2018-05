Citymaut: Pro & Kontra aus den Foren

Pro: User "otacud"

"Ich finde diesen Vorschlag, wenn ordentlich umgesetzt, außerordentlich gut! Wenn man die Sache richtig angeht, kann man das Leben vieler Wiener verschönern, die in der Nähe stark frequentierter Straßen leben. Das eingenommene Geld muss dann aber zweckgebunden für verbesserte Öffi-Verbindungen bis an die Stadtgrenze verwendet werden. Sprich eine U4-Verlängerung bis nach Auhof (muss man sich anschauen ob lohnenswert), höhere S-Bahn-Taktungen sind ebenfalls zwingend erforderlich. In dieser Thematik muss aber auch das Land NÖ in die Pflicht genommen werden. Ein erster Schritt, die U2 bis zum Matzleinsdorfer Platz und demnach eine Anbindung zur S-Bahn ist schon mal eine erste sehr gute Maßnahme. Die U5 nach Hernals/Gersthof zu verlängern wäre ebenfalls sehr gut. Bin gespannt was in dieser Sache rauskommt!"