Geiringer-Stipendium 2018 an Michael Leitner

"Futurezone"-Redakteur wird sich mit Fragen des Bezahl-Contents auseinandersetzen

Wien – Michael Leitner (28) ist der heurige Alfred-Geiringer-Stipendiat. Der von der APA – Austria Presse Agentur gestiftete Fonds zur journalistischen Weiterbildung dient der Förderung des Qualitätsjournalismus und ermöglicht einen dreimonatigen Studienaufenthalt am Green Templeton College der Universität Oxford sowie die Teilnahme am exklusiven "Journalism Training Programme" der Thomson Reuters Foundation.

Leitner ist Redakteur bei "Futurezone.at/Kurier" und wird sich in Oxford mit Bezahllösungen auseinandersetzen. Im Zentrum seines Forschungsvorhabens steht die Frage, wie Medien digitale Abos akquirieren, was sie tun, um die Abonnenten bei der Stange zu halten, und ob es entscheidende Unterschiede zwischen den Strategien von "traditionellen" Medien und nativen Digital-Anbietern gibt.

Leitner schloss ein Studium an der Journalismus-FH in Wien ab und absolvierte danach den Studiengang "Contentstrategie" an der FH Joanneum in Graz. Für futurezone.at ist er seit 2010 tätig, zuerst als Freier Mitarbeiter, seit 2012 als Redakteur.

Das Stipendium geht an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von österreichischen Medienhäusern sowie der APA selbst. Bisherige Geiringer-Stipendiaten waren Hedwig Kainberger ("Salzburger Nachrichten"), Monika Graf (APA, inzwischen "Salzburger Nachrichten"), Alexandra Föderl-Schmid (früher DER STANDARD, jetzt "Süddeutsche Zeitung"), Gianluca Wallisch (APA, inzwischen DER STANDARD), Alexandra Frech (APA), Eva Weissenberger, Judith Högerl (APA), Monika Kalcsics (ORF), Christoph Griessner (APA), Anna-Maria Wallner ("Die Presse"), Sonja Gruber (APA), Anja Kröll ("Salzburger Nachrichten"), Christoph Schlemmer (APA) und Bettina Figl ("Wiener Zeitung"). (APA, 29.5.2018)