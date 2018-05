Von Monaco in die Premier League

Liverpool – Der brasilianische Mittelfeldspieler Fabinho wechselt von AS Monaco zu Liverpool in die Premier League. Die beiden Fußballklubs bestätigen den Transfer am Montag, die Ablösesumme liegt bei 45 Millionen Euro exklusive möglicher Bonuszahlungen. Laut Medienberichten soll der 24-Jährige beim Champions-League-Finalisten den offenbar bevorstehenden Abgang von Emre Can kompensieren. (APA/AFP, 28.5.2018)