Portugal verspielt 2:0 gegen Tunesien, Frankreich schlägt Irland

Italien bezwingt bei Mancini-Debüt Saudi-Arabien, Balotelli trifft

Saint-Denis/Braga/St. Gallen – Fußball-Europameister Portugal ist ohne Cristiano Ronaldo nicht über ein Unentschieden vor heimischer Kulisse in einem Testspiel gegen Tunesien hinausgekommen. Das Team von Trainer Fernando Santos trennte sich am Montagabend in Braga mit 2:2 vom nordafrikanischen WM-Teilnehmer, dabei verspielten die Portugiesen eine 2:0-Führung nach Toren von Andre Silva (22.) und Joao Mario (34.).

Wenig Mühe hatte Vize-Europameister Frankreich im Heimspiel gegen Irland. Die Franzosen siegten dank Toren von Olivier Giroud (40.) und Nabil Fekir (44.) in Saint-Denis mit 2:0. Der Treffer von Giroud war der 31. in seiner Nationalteam-Karriere, damit schloss er zu Zinedine Zidane auf. Erfolgreicher waren für "Les Bleus" nur Thierry Henry (51), Michel Platini (41) und David Trezeguet (34).

Erfolgreich war auch Italien beim Debüt des neuen Teamchefs Roberto Mancini. In St. Gallen feierte die "Squadra Azzurra" vor den Augen von FIFA-Präsident Gianni Infantino einen 2:1-Sieg gegen WM-Teilnehmer Saudi-Arabien. Die Tore für die nicht qualifizierten Italiener erzielten Rückkehrer Mario Balotelli (21.) und "Joker" Andrea Belotti (69.) nach der Pause. Das Gegentor durch Yahya Al-Shehri (72.) passierte nach einem groben Abwehrschnitzer auf Höhe der Mittellinie. (APA/sda/AFP)

Ergebnisse freundschaftlicher Fußball-Länderspiele am Montag:

Frankreich – Irland 2:0 (2:0). Saint-Denis, Tore: Giroud (40.), Fekir (44.)

Portugal – Tunesien 2:2 (2:1). Braga, Tore: An. Silva (22.), Joao Mario (34.) bzw. Badri (39.), Ben Youssef (64.)

Italien – Saudi-Arabien 2:1 (1:0). St. Gallen, Tore: Balotelli (21.), Belotti (69.) bzw. Al-Shehri (72.)

Türkei – Iran 2:1 (1:1). Istanbul, Tore: Tosun (6., 50.) bzw. Dejagah (90.+2/Elfmeter). Anm.: Türkei ab 78. mit Austria-Profi Serbest.

Nigeria – Kongo 1:1 (1:1). Port Harcourt, Tore: Troost-Ekong (15.) bzw. Malango (78.)

Bosnien-Herzegowina – Montenegro 0:0. Zenica