Elternvertreterin: Desaster bei Mathematura wegen "sprachlicher Fallen"

Susanne Schmid vom Bundeselternverband fordert Evaluierung und Änderung auf ein "teilzentrales" System

der standard

Der Bundeselternverband für mittlere und höhere Schulen (BEV) forderte angesichts der erwartbar schlechten Mathematik-Ergebnisse bereits am Sonntag ein "Neuaufsetzen" der Zentralmatura. Die stellvertretende BEV-Präsidentin Susanne Schmid erklärt, wo sie die Gründe für das schlechte Abschneiden sieht: etwa in "sprachlichen Fallen". Sie fordert als Konsequenz eine teilzentrale Matura, bei der neben der Klausurnote auch die Ergebnisse während der Oberstufe in die Endnote der Schüler mit einfließen. (Andreas Müller, Ayham Yossef, 29.5.2018)