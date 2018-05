Was für und was gegen die Plastikstrategie der EU spricht

Für



Wattestäbchen, Strohhalme, Besteck, Teller, Umrührstäbchen und Luftballonstäbe sollen in Zukunft nicht mehr auf dem europäischen Markt landen. Für diese Produkte gibt es bereits leistbare und zugleich nachhaltige Alterna tiven, so die Argumentation der EU-Kommission. Mit dem Vorstoß, der nun im Europäischen Parlament und im Rat überprüft wird, will die Kommission gegen die Verschmutzung der Weltmeere vorgehen. 150.000 bis 500.000 Tonnen Plastik gelangen allein in der EU jedes Jahr ins Meer. Der Kunststoff macht über 80 Prozent aller Abfälle in den Ozeanen aus. Bis sich Plastik auflöst, vergehen mitunter Jahrhunderte.

Eine PET-Flasche braucht etwa 450 Jahre, bis sie komplett zerfallen ist, ein Styroporbecher 50 Jahre. Dabei zerteilt sich das Plastik mit der Zeit in winzige Partikel, die über den Verzehr von Meerestieren in der menschlichen Nahrungskette landen.

Top Ten Verschmutzer

Die konkreten Übeltäter sind im Fall von Plastikverschmutzung leicht zu identifizieren: Insgesamt hat die Kommission Vorschriften für jene zehn Plastikprodukte vorgeschlagen, die an Europas Stränden am häufigsten zu finden sind. Die Kommission hat dabei auf ein generelles Verbot bewusst verzichtet, sondern nach maßgeschneiderten Lösungen je nach Produktgruppe gesucht. Nur für die oben genannten Plastikartikel gibt es ein komplettes Verbot. Der Kaffee lässt sich schließlich auch mit einem billigen Holzstaberl umrühren, für Teller oder Besteck gibt es bereits günstige recycelbare Alternativen.

Bei den übrigen Plastikprodukten, die unsere Strände verschmutzen, setzt Brüssel auf Verpflichtungen für Hersteller und Mitgliedsstaaten. Produzenten müssen etwa dafür sorgen, dass weniger Lebensmittelverpackungen und Getränkebecher aus Kunststoff verwendet werden. Einwegprodukte aus Plastik sollen beispielsweise nicht mehr kostenlos ausgegeben werden.

Gibt es keine günstige Alternative, so sollen Hersteller einen Anreiz haben, dass ihre Produkte zumindest richtig entsorgt werden. Ansonsten könnten sie die Kosten für Abfallbewirtschaftung tragen.

Sammelquote von 90 Prozent

Die Regierungen der EU-Mitglieder müssen laut Richtlinie bei Einweggetränkeflaschen bis zum Jahr 2025 eine Sammelquote von 90 Prozent erreichen. Wie genau, das bleibt ihnen überlassen. Ein Pfandsystem auf Einwegflaschen, wie es bereits in mehreren europäischen Staaten existiert, bietet sich an. PET-Flaschen und andere Verpackungen landen dadurch nicht im Müll, sondern werden zurück in den Supermarkt gebracht.

Geht es nach der Kommission, würde eine EU-weite Plastiksteuer für Kostenwahrheit sorgen. Somit wären die Kosten der Entsorgung im Preis von Wegwerfplastik enthalten. Damit würden recycelbare Alternativen, die heute für viele Konsumenten zu teuer sind, wettbewerbsfähiger werden.

Insgesamt sollen durch das Maßnahmenpaket Emissionen eingespart und Umweltschäden vermieden werden, die bis zum Jahr 2030 Kosten in der Höhe von 22,3 Milliarden Euro verursachen würden. (Leopold Stefan, Nora Laufer, 29.5.2018)