Messi: In Europa nur Barcelona

Star der Katalanen schließt Wechsel praktisch aus

Barcelona – Lionel Messi hat einen Wechsel vom FC Barcelona zu einem anderen europäischen Klub mehr oder weniger ausgeschlossen. "Ich bin mir mehr und mehr im Klaren, dass in Europa Barcelona mein einziges Zuhause sein wird", sagte der Stürmer im argentinischen TV-Sender El Trece. Einzig in der Heimat, bei seinem Jugendverein Newell's Old Boys, könne er sich "eines Tages" ein Engagement vorstellen.

"Ich würde das für zumindest sechs Monate gerne machen. Aber man weiß nie, was passiert", meinte Messi, der mit 13 Jahren aus Rosario nach Barcelona ging. Dass er auch für Spaniens Nationalmannschaft einlaufen könne, sei indes nie Thema gewesen, erklärte der nun 30-Jährige. "Eines Tages habe ich mit einem Freund gesprochen und er sagte: Schau, wenn du Spanien gewählt hättest, wärst du schon Weltmeister", so Messi. "Selbstverständlich habe ich das nie in Betracht gezogen. (Die WM, Anm.) Mit Argentinien zu gewinnen, wäre außergewöhnlich."

"Sind nicht die besten"

Die Erwartungen an sein Team schraubte Messi allerdings zurück. "Wir sollten nicht die Botschaft senden, dass wir Weltmeister werden. Wir sind nicht die Besten", sagte der Stürmer, für den Brasilien, Deutschland und Spanien die Favoriten sind. "Aber wir werden natürlich alles geben. Wir werden Spiel um Spiel bestreiten und es ist sehr wichtig, von Beginn an zu gewinnen."(APA/Reuters)