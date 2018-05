"Verleiht keine Flügel, wozu auch?": Red Bull mahnt Ahoj-Brause ab

Einsweilige Verfügung gegen Einführungskampagne für die Limonade von Ahoj-Brause aus dem Hause Katjes – Ex-Edeka-Werbefigur Liechtenstein ist Testimonial

Berlin – Katjes-Tochter Ahoj-Brause ist mit einer neuen Limonade am Start, das Produkt wird als "Kindheitserinnerungen in der Dose" vermarktet. Die Einführungskampagne schmeckt aber nicht allen. Vor allem nicht Mateschitz-Konzern Red Bull. Dem Süßwarenhersteller und seiner Agentur Antoni Jellyhouse sei via einstweiliger Verfügung untersagt worden, die Aussage "Verleiht keine Flügel, wozu auch?" weiter zu verwenden, berichtet der deutsche Branchendienst horizont.net. Dieser Spruch war auf Plakaten in deutschen Großstädten zu lesen.

ahoj-brause

Spot angepasst

Die TV-Spots, sie laufen seit dieser Woche, seien angepasst worden. Statt eines TV-Spots mit Ex-Edeka-Testimonial Friedrich Liechtenstein ("Supergeil"), in dem wieder der Flügel-Satz vorkommen sollte, werde nun der Spot "Mutter" eingesetzt. (red, 28.5.2018)