Rayo Vallecano und Huesca Aufsteiger in die Primera Divison

Klub aus Madrid damit nach zwei Saisonen zurück in der Erstklassigkeit

Madrid – Rückkehrer Rayo Vallecano und der Debütant SD Huesca steigen in die Primera Divison auf. Rayo Vallecano, das Team aus dem Madrider Stadtteil Vallecas war zuletzt 2015/16 erstklassig. Huesca aus der gleichnamigen Stadt in Aragonien mit rund 52.000 Einwohnern, war 2015 in die Segunda Divison aufgestiegen.

Beide Vereine machten den direkten Aufstieg am Sonntagabend einen Spieltag vor Saisonabschluss der Segunda Division perfekt. Rayo besiegte CD Lugo 1:0, Huesca ist trotz eines 0:1 gegen Gimnastic de Tarragona ebenfalls nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen.

Den dritten Aufsteiger spielen die Klubs auf den Plätzen drei bis sechs aus: Definitiv werden dazu Sporting Gijon und der frühere Europapokalsieger Real Saragossa gehören. Aus der ersten Liga waren der FC Malaga, UD Las Palmas und Deportivo La Coruna abgestiegen. (sid, red, 28.5. 2018)