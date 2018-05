Wrabetz bestellt Leitung für "Report", "Österreich-Daytime" und "Eco"

Wolfgang Wagner übernimmt den "Report", Christian Hillinger leitet die "Österreich-Daytime", Katinka Nowotny ist Sendungsverantwortlichen des Wirtschaftsmagazins "Eco"

Wien – ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hat am Montag weitere langjährige ORF-Journalisten in Leitungspositionen bestellt: "ZiB 2"-Sendungschef Wolfgang Wagner (geboren 1967) wurde jetzt auch offiziell – DER STANDARD berichtete – mit der Sendungsverantwortung von "Report" betraut. Er tritt beim "Report" die Nachfolge von Robert Wiesner an, der in Pension ging.

Der langjährige ORF-Redakteur startete seine Laufbahn im Landesstudio Burgenland, seit 1991 ist er in Wien. Er war unter anderem "Zeit im Bild"-Redakteur, Berlin-Korrespondent, "ZiB2"-Sendungsplaner und -CvD und ist seit 2010 auch stellvertretender Chefredakteur des Aktuellen Diensts.

Christian Hillinger leitet als Sendungsverantwortlicher die "Österreich-Daytime" in ORF 2 mit den Sendungen "Guten Morgen Österreich", "Mittag in Österreich", "Aktuell in Österreich" und "Daheim in Österreich". Er löst Roland Brunhofer ab. Brunhofer hatte diese Funktion im Sommer vergangenen Jahres interimistisch übernommen, um die Zusammenführung der Frühstücks-Schiene "Guten Morgen Österreich" mit den damals neuen Mittags- bzw. Nachmittagsformaten (u.a. "Mittag in Österreich", "Daheim in Österreich") zu betreuen. Der frühere Direktor des Landesstudios Salzburg war lange Zeit auch als Channelmanager für ORF 2 gehandelt worden.

Hillinger startete als Beitragsgestalter unter anderem für "WIR-Vital". Von 2000 bis 2001 arbeitete er für "Schöner leben" und "Land und Leute", die Sendungsverantwortung des vom ORF Niederösterreich produzierten Landwirtschaftsmagazins übernahm der Oberösterreicher 2001. Ab Jänner 2004 war er Leiter von "Willkommen Österreich" und "Gut beraten Österreich", ab 2007 von "Sommerzeit", von 2012 bis 2016 schließlich war Hillinger (Jahrgang 1965) Sendungsverantwortlicher von "heute leben".

Katinka Nowotny (Jahrgang 1964) wurde zur Sendungsverantwortlichen des Wirtschaftsmagazins "Eco" bestellt, sie war zuletzt Chefin vom Dienst und interimistische Sendeleiterin von "Eco". Nowotny folgt auf Hans Tesch, der ebenfalls seinen Ruhestand angetreten hat. Sie war unter anderem für ABC und CNN tätig und ist seit 1991

Fernsehjournalistin beim ORF, unter anderem von 1998 bis 2000 als Chefin vom Dienst des "Report". 2011 bis 2012 war sie CvD beim "Weltjournal", und von 2012 bis 2015 "Eco"-Redakteurin.

Noch eine Personalentscheidung gab der ORF am Montag bekannt: Rebecca Truska (Jahrgang 1978) wird Leiterin des Bereichs Programmentwicklung, Information, Dokumentationen, Magazine und Sport in der Abteilung Programmentwicklung und Qualitätsmanagement. Sie ist Absolventin des ersten Jahrgangs der internen "ORF-Akademie", die sie 2011 in den ORF brachte. Bisher war sie bereits in der Hauptabteilung Programmentwicklung tätig, wo sie unter anderem an Formaten für die ORF-eins-Information, die ORF 2-Daytime oder an Nachwuchs-Unterhaltungsformaten arbeitete. (red, APA, 28.5.2018)