Heimische Unis verlieren im globalen Vergleich weiter an Boden

An der Spitze des CWUR-Rankings wenig Neues. Deutsche Top-Unis holen weiter auf

Seit zu Beginn des 21. Jahrhunderts die ersten globalen Universitäts-Rankings erschienen, gab es für Österreichs Hochschulen nur wenige Erfolgsmeldungen. Das ändert sich auch mit der jüngsten Rangliste nicht, die vom in Saudi-Arabien ansässigen Center for World University Rankings (CWUR) auf Basis von sieben Faktoren erstellt wurde: Qualität der Lehre, Beschäftigungsverhältnisse der Alumni, Qualität der Fakultät, Forschungsleistung, Qualitätspublikationen, Einfluss, Patente und Zitierungen. Die Forschung macht 70 Prozent der Gesamtpunktzahl aus.

In das aktuelle CWUR-Ranking werden die besten 1000 von insgesamt rund 18.000 Universitäten der Welt aufgenommen. In dieser Liste ist Österreich mit immerhin elf Universitäten vertreten. Im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahrs haben sich allerdings nur vier Universitäten verbessert, während sieben zurückfielen. Hier im Folgenden die aktuellen Platzierungen der österreichischen Unis:

Universität Wien, Rang 172 Medizinische Universität Wien, Rang 267 Universität Innsbruck, Rang 301 TU Wien, Rang 401 Medizinische Universität Innsbruck, Rang 466 Medizinische Universität Graz, Rang 613 Universität Graz, Rang 647 Technische Universität Graz, Rang 718 Universität für Bodenkultur, Wien, Rang 753 Veterinärmedizinische Universität Wien, Rang 897 Johannes Kepler Universität Linz, Rang 975

Verbessert haben sich vor allem die Uni Wien (2017: Rang 250) und die Uni Innsbruck (2017: Rang 371).

Nadim Mahassen, Präsident des Center for World University Rankings, kommentierte die Gesamtleistung der österreichischen Universitäten eher kritisch: "Ein wichtiger Faktor in der Rangliste ist die Forschung, und die österreichischen Institutionen werden es zunehmend schwerer haben, in der Zukunft mit globalen forschungsintensiven Universitäten, wenn die Regierung ihre Ausgaben für wissenschaftliche Forschung nicht erhöht."

In den Top-10 finden sich die üblichen US-Universitäten, eine Konstante in allen mittlerweile sieben verschiedenen globalen Uni-Rankings. Die aktuelle CWUR-Rangliste wird von den folgenden Universitäten angeführt (in Klammer die Platzierung im Vorjahr):

Harvard Universität (1) Stanford Universität (2) Massachusetts Institut für Technologie (3) Universität von Cambridge (4) Universität von Oxford (5) Universität von Kalifornien, Berkeley (7) Universität von Princeton (9) Columbia Universität (6) California Institute of Technology (11) Universität von Chicago (8)

Die USA sind mit 213 Universitäten in den Top 1000 auch hier mit den meisten Hochschulen vertreten, gefolgt von China (108). Während die US-Unis in den letzten Jahren weniger wurden, wurden die chinesischen Unis unter dem Top-1000 deutlich mehr. Auf den Rängen folgen Großbritannien (62), Frankreich (58) und Japan (56). Deutschland (54), Italien (45), Spanien (38), Südkorea (35) und Kanada (28).

Aufschlussreicher sind weitere internationale Trends, die sich in den vergangenen Jahren abzeichneten: Während die Zahl der US-Unis unter dem Top-1000 zurückgeht, haben sich die Top-10 der britischen Universitäten trotz der politischen Instabilität rund um den Brexit im Vergleich zum letzten Jahr verbessert oder sind gleich geblieben. Zwei deutsche Universitäten – Heidelberg und München – haben es erstmals in die Top 50 geschafft. Und noch wichtiger: Wohl auch aufgrund Deutschlands Anstrengungen, Exzellenz an deutschen Hochschulen zu stärken, verbesserten sich gleich neun der zehn besten deutschen Unis im Vergleich zum Vorjahr. (tasch, 28.5.2018)