Eine Million Dollar für den Gnome-Desktop

Ein anonym bleibender Spender unterstützt das Projekt großzügig

Geldregen für Gnome. Ein anonym bleibender Spender hat versprochen, das Projekt in den kommenden zwei Jahren mit einen Million Dollar zu unterstützen. Dies machte die Gnome-Stiftung in einer Stellungnahme öffentlich. Sie will das Geld nutzen, um zusätzliches Personal einzustellen und das Desktop-Projekt weiter auszubauen.

Das Gnome-Projekt wurde 1999 gegründet und hat sich seither als Standard-Benutzeroberfläche von Linux-Distributionen wie Debian, Fedora und Ubuntu etabliert. (red, 28.5. 2018)